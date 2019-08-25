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Як виглядає дівчина з найбільшими у світі очима: вона з України

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Маша Оз - фото 1
Маша Оз / instagram

Кожна модель має свою родзинку, яка допомагає їй стати впізнаваною. Хочемо познайомити вас з українкою Марією Оз, яку користувачі мережі визнали володаркою найбільших очей у світі!

Незвичайна, інопланетна зовнішність – головний б'юті-тренд останніх років. Зараз володарі нестандартних рис обличчя як ніколи в пошані, адже з ними хочуть працювати багато брендів.

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У мережі обговорюють українську модель і художницю Марію Оз. Дівчина стала відомою завдяки очам неймовірного розміру! Марії часто дорікають через використання ретуші на знімках, адже, хіба можуть очі бути дійсно такими великими? Втім, інтернет-зірка спокійно ставиться до хейтерів, демонструючи, що виглядає однаково з різних ракурсів.

Зараз за сторінкою Оз стежать понад сто тисяч фоловерів, і з кожним днем ​​їх кількість збільшується. До речі, Маша стала відомою не тільки завдяки своїй зовнішності. Ось уже кілька років дівчина займається графікою і візуальним мистецтвом, вона створює цікаві ролики для свого блогу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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