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Сексуальна Емілі Ратажковскі показала бюст у крихітному купальнику (фото)

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Емілі Ратажковскі показала груди - фото 1
Емілі Ратажковскі показала груди / instagram.com/emrata

Популярна акторка Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати фанатів у мережі. Цього разу дівчина прорекламувала гарячі купальники власного бренду на своїй же не менш гарячій фігурі.

28-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі дуже активно користується соцмережею Instagram, де у неї більш як 23 млн користувачів. Там дівчина ділиться майже всім, що з нею трапляється. До того ж, красуня добре знає, чого хочуть її шанувальники, тому профіль часто наповнюється відвертими знімками.

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Недавній пост моделі це лише підтверджує, адже на свіжих світлинах Емілі позує у яскравому купальнику, який підкреслює її звабливі форми.

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала бюст у крихітному купальнику (фото) - фото 349231

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала бюст у крихітному купальнику (фото) - фото 349232

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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