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Вчені заявили про нестачу у світі жінок

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Найбільше дівчаток недорахувалися в Китаї і Індії - фото 1
Найбільше дівчаток недорахувалися в Китаї і Індії / TVNZ

Нове дослідження показало, що наразі чоловіче населення в світі перевищує жіноче. Дисбаланс у співвідношенні статей вчені пояснюють селективними абортами: відмовою від дитини певної статі.

У дослідженні вчені проаналізували дані про народжуваність в 202 країнах з 1970 по 2017 рік. Зазвичай на кожні 100 дівчаток народжується від 103 до 107 хлопчиків. Однак з 1970-х років, коли стали доступні селективні аборти за статевою ознакою, в 12 країнах спостерігається неприродний надлишок хлопчиків.

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Найбільше дівчаток недорахувалися в Китаї і Індії. Крім цих двох країн вибір на користь хлопчиків частіше роблять в Албанії, Вірменії, Азербайджані, Грузії, Гонконгу, Південної Кореї, Чорногорії, Тайвані, Тунісі та В'єтнамі. Згідно з висновками вчених, за останні сорок років на світ з'явилося на 23 мільйони дівчаток менше, ніж могло бути.

Вчені відзначають, що останнім часом перекіс у співвідношенні статей стає менш помітним. Якщо в тому ж Китаї в 2005 році на кожні 100 дівчаток доводилося 118 хлопчиків, то в 2017 році цей показник знизився до 114. У Грузії, Південній Кореї і Гонконзі гендерні показники народжуваності вже повернулися до норми.

З 1970-х років стали доступні селективні аборти - фото 324836
З 1970-х років стали доступні селективні аборти

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Джерело: newscientist
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