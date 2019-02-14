Як виглядатиме нова операційна система для iPhone: відео

У мережі з'явилося відео, на якому показана майбутня операційна система iOS 13. Ролик створений дизайнерами з урахуванням найдостовірніших чуток про неї .

Відео демонструє перероблений інтерфейс, який, ймовірно, очікує власників iPhone, а також нові функції ОС.

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Варто відзначити, що поки багато з цих ідей є припущеннями, і в справжній iOS 13 рішення з новими функціями буде іншим. Однією з особливостей дизайнерської концепції є AlwaysOn-дисплей для iPhone X і iPhone XS, який буде постійно показувати дату, час і чотири віджети.

До слова, на українському ринку офіційно подешевшали дві популярні моделі смартфонів Apple: iPhone 7 Plus та iPhone X. Дізнайтеся, чому і скільки вони зараз коштують.

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