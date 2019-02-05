Apple розпочала продаж відновленого iPhone X

Смартфони пройшли всі тести і позбулися несправних деталей. Відновлені телефони коштують приблизно на 100 доларів дешевше.

Компанія Apple розпочала продаж відновленого iPhone X. Смартфон з'явився на сайті компанії у розділі Certified Refurbished.

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Девайс, як і оригінал, пропонується у двох модифікаціях: 64 ГБ за 769 доларів і 256 ГБ за 899 доларів. Він також доступний у двох кольорах: чорному і білому.

Відновлені iPhone X на 100 доларів дешевші

Відновлені смартфони перед надходженням у продаж проходять ті ж тести на якість, що і нові. Всі несправні деталі у них замінюються.

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