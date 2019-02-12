Оновлення iOS 12.1.4: усунені старі помилки, але не обійшлося без нових

Минулого тижня компанія Apple випустила оновлення мобільної операційної системи iOS 12.1.4, яке усуває проблему з приватністю даних у групових дзвінках FaceTime, а також кілька інших вразливостей. Водночас, компанії вдалося породити масу нових.

Наприклад, один з власників iPhone поскаржився у Twitter, що після установки оновлення iOS 12.1.4 його смартфон "не приймає жодну SIM-карту". Тому він просить Apple у першу чергу усунути цю проблему. Водночас він закликає інших користувачів не встановлювати останнє оновлення.

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@AppleSupport - guys.. since I have upgraded phone to 12.1.4 my phone is not accepting any SIM. KINDLY LOOK FOR THE ISSUE on priority. Dear friends don’t upgrade ur ph to 12.1.4 IOS. My alternate number +91-9599053172. — Santosh Rautela (@SantoshRautela1) 10 лютого 2019 р.

Інший користувач заявляє, що після установки версії iOS 12.1.4 його смартфон iPhone XS втратив зв'язок з SIM-картою. Цей клієнт теж вимагає, щоб Apple поставилася до усунення цього збою як до невідкладної справи. Ще одна власниця моделі iPhone XS Max зазначає, що після установки останнього оновлення її смартфон перестав під'єднуватися до домашньої мережі Wi-Fi.

У соціальних мережах з'явилася велика кількість подібних повідомлень. При цьому користувачі скаржаться не тільки на збої в роботі мобільного або Wi-Fi зв'язку після установки iOS 12.1.4, а й на проблеми з працездатністю AirPods, Touch ID та інших функцій мобільних пристроїв.

Більшість із зазначених помилок почали виявлятися після виходу оновлення iOS 12.1.1. Але, судячи з нових повідомлень, у багатьох користувачів вони почали проявлятися тільки після виходу iOS 12.1.4.

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