В Україні подешевшали iPhone: ці моделі актуальні

Як саме подешевшали iPhone в Україні / peklimg.pw

На українському ринку офіційно подешевшали дві популярні моделі смартфонів Apple: iPhone 7 Plus та iPhone X. Дізнайтеся, чому і скільки вони зараз коштують.

Як пояснили рітейлери, вони пішли на такий крок, щоб адаптувати iPhone під ринкові умови.

І ще: iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років

Як подешевшали iPhone:

iPhone 7 Plus на 32 ГБ – 16 999 гривень (стара ціна 20 499 гривень)

iPhone X на 64 ГБ – 28 999 гривень (стара ціна 33 999 гривень)

Крім того, деякі рітейлери пропонують програму обміну (trade-in). Тобто, користувач може принести стару модель і новий смартфон купити вже зі знижкою. Акція поширюється навіть на торішні флагмани iPhone Xs, Xs Max і Xr.

iPhone 7 Plus

iPhone X

Днями у американському магазині компанії Apple у продажу знову з'явилися смартфони iPhone SE, які можна купити в розділі з розпродажем.

Читайте також: Вигляд iPhone 2019 показали на новому відео