Як відучити себе від ласощів: поради дієтолога

Цукор – своєрідна залежність. Чим більше ми їмо солодощів, тим більше нам хочеться налягати на них. Відмовившись від солодкого, ви зможете вплинути на свої смакові рецептори. Як саме? Читайте нижче!

Цукор геть з очей. Цей стійкий вираз в цьому випадку дуже допомагає. Приберіть з буфета все солодкі спокуси.

Розкажіть близьким про свою боротьбу. Якщо ви розповісте друзям і колегам свої плани побороти "солодку залежність", то вони навряд чи будуть пригощати вас пляцками.

Читайте склад продукту. На полицях магазинів цукор ховається навіть в тих продуктах, в яких його важко собі уявити. Просте правило: якщо продукт харчування містить більше 5 г цукру на кожні 100 г продукту, то слід звернути на це свою увагу і відмовитися від нього.

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Створіть десерт своїми руками. Якщо ваш організм вимагає підкріпити його чимось солоденьким, спробуйте збити в блендері ягоди з натуральним йогуртом і насінням. Такий перекус з низьким вмістом цукру приємно урізноманітнить меню.

Їжте білкову їжу. Білки і корисні жири в продуктах харчування добре регулюють рівень цукру в крові. Вони надовго насичують вас енергією і зменшують бажання налягти на солодке.

Вибирайте продукти, багаті хромом. Хром є мінералом, необхідним для того, щоб нормалізувати рівень цукру в крові. Наукові дані свідчать про те, що харчові добавки з хромом допомагають забути про солодощі.

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