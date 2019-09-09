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Що їсти на вечерю, щоб схуднути: відповідь дієтологів
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Часто люди, які сидять на дієті, недооцінюють вечерю і навіть нехтують нею. Однак дієтологи вважають такий підхід неправильним. Що ж їсти ввечері, щоб позбутись зайвої ваги – читайте далі.
Відомий дієтолог Метт Ходжес вважає, що вечеря обов'язково повинна бути завжди, і люди на дієтах - не виняток. Річ у тому, що фінальна трапеза може пришвидшити процес схуднення.
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Експерт пояснює, що найкраще обирати на вечерю вуглеводи, приміром, пасту, рис і навіть хліб. Саме вони допомагають м'язам використовувати глікоген, який є своєрідним паливом для тренувань. До того ж, така трапеза дозволяє спалювати жир під час нічного відпочинку.
"Тепер ми знаємо, що на пізніх стадіях сну наші тіла стають метаболічно активними та спалюють жири у будь-якому випадку, тому ідея про те, що ви наберете вагу через вечерю, не має жодних обґрунтувань", – наголошує він.
Ходжеса підтримали й інші дієтологи, наголошуючи, що важливу роль грає саме загальна кількість калорій за день.
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