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Що їсти на вечерю, щоб схуднути: відповідь дієтологів

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Що їсти ввечері, щоб позбутись зайвої ваги - фото 1
Що їсти ввечері, щоб позбутись зайвої ваги

Часто люди, які сидять на дієті, недооцінюють вечерю і навіть нехтують нею. Однак дієтологи вважають такий підхід неправильним. Що ж їсти ввечері, щоб позбутись зайвої ваги – читайте далі.

Відомий дієтолог Метт Ходжес вважає, що вечеря обов'язково повинна бути завжди, і люди на дієтах - не виняток. Річ у тому, що фінальна трапеза може пришвидшити процес схуднення.

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Експерт пояснює, що найкраще обирати на вечерю вуглеводи, приміром, пасту, рис і навіть хліб. Саме вони допомагають м'язам використовувати глікоген, який є своєрідним паливом для тренувань. До того ж, така трапеза дозволяє спалювати жир під час нічного відпочинку.

Як вечеря впливає на схуднення - фото 353630
Як вечеря впливає на схуднення

"Тепер ми знаємо, що на пізніх стадіях сну наші тіла стають метаболічно активними та спалюють жири у будь-якому випадку, тому ідея про те, що ви наберете вагу через вечерю, не має жодних обґрунтувань", – наголошує він.

Ходжеса підтримали й інші дієтологи, наголошуючи, що важливу роль грає саме загальна кількість калорій за день.

Як швидко схулнути - фото 353631
Як швидко схулнути

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Джерело: newsyou.info
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