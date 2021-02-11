Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила

Корисні лайфхаки, як навчитися вчасно приходити на будь-які зустрічі і не потрапляти в неприємні ситуації!

Пунктуальність – це ваша репутація. Встигати всі справи та на всі зустрічі в термін буде легше, якщо ви будете самі себе мотивувати. Пунктуальність, особливо в ділових відносинах, – це репутація, від якої залежить повага до вас колег, начальства і партнерів і, відповідно, кар'єрний ріст.

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Не бійтеся приходити заздалегідь

Іноді нам не подобається робити щось наперед, і ми намагаємося спланувати час так, щоб зробити все якраз вчасно. Але такий спосіб ніколи не спрацьовує. Можливо, ви хочете прийти на співбесіду точно в призначений час, щоб не залишитися в незручному очікуванні і не витрачати цей час на нерви. Або намагаєтеся приїхати на вокзал, щоб не стояти з сумками в очікуванні поїзда. Однак, варто намагатися приходити заздалегідь.

Переведіть годинник вперед

Виправити патологічну непунктуальність допоможе старий добрий прийом з переведенням годинника на 15-20 хвилин вперед. Ви будете поспішати, вважаючи, що спізнюєтеся до запланованого часу, а насправді прибудете заздалегідь або вчасно.

Навчіться говорити "Ні!"

Як часто ви готові почати щось робити або вирушити на зустріч, а вас просять про допомогу або дають нове завдання? Швидше за все, занадто часто. До вас можуть звернутися члени сім'ї, друзі або колеги. Вам важко відмовити, але через це можна не встигнути зробити заплановане або запізнитися. Хоча це і важко, але треба навчити себе відмовляти.

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