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ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою

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Як досягти успіху: три поради - фото 1
Як досягти успіху: три поради

Доволі складно швидко взятись за цілі, якщо вони лякають своїми масштабами і кількістю зусиль, які доведеться докласти. Але є кілька прийомів, які дозволять впоратись із будь-чим та зробити вас справді успішною людиною.

"З'їсти слона". Уявіть, що ваше завдання насправді є величезним "слоном". Просто так його не вдасться "з'їсти", тобто виконати. Тому розділяйте його на частинки, які вдасться зробити за один раз, не витрачаючи багато зусиль.

І ще: 2 прості поради, які допоможуть встигати значно більше

Кожну навіть найнедосяжнішу ціль можна розбити на менші цілі, які легше досягати. Якщо ж "слон" є спільним завданням, то не забувайте ділитись його "шматочками", адже це прискорить процес і не змусить вас тягнути на собі все.

"Швейцарський сир". Ця методика має на увазі, що у справі під такою назвою варто зробити дірки. Ці дірки – це завдання, які займуть всього кілька хвилин, але вони вже наблизять вас до "поїдання сиру". Також цей спосіб дозволить не встигати втомитись від цілі.

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"Відкиньте гидливість, з’їжте жабу". Ця фраза чудово підходить для виконання будь-яких справ, які викликають найбільший внутрішній опір. Жаба – це те, що найважче і найнеприємніше, що вам потрібно зробити. Тому найкраще почати саме з цього завдання, адже тоді можна буде спокійно займатись всім іншим і насолоджуватись гарним настроєм. Якщо ввести це за звичку, то з часом можна побачити, що "жаб" стає все менше.

ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою - фото 443502

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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