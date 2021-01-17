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ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою
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Доволі складно швидко взятись за цілі, якщо вони лякають своїми масштабами і кількістю зусиль, які доведеться докласти. Але є кілька прийомів, які дозволять впоратись із будь-чим та зробити вас справді успішною людиною.
"З'їсти слона". Уявіть, що ваше завдання насправді є величезним "слоном". Просто так його не вдасться "з'їсти", тобто виконати. Тому розділяйте його на частинки, які вдасться зробити за один раз, не витрачаючи багато зусиль.
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Кожну навіть найнедосяжнішу ціль можна розбити на менші цілі, які легше досягати. Якщо ж "слон" є спільним завданням, то не забувайте ділитись його "шматочками", адже це прискорить процес і не змусить вас тягнути на собі все.
"Швейцарський сир". Ця методика має на увазі, що у справі під такою назвою варто зробити дірки. Ці дірки – це завдання, які займуть всього кілька хвилин, але вони вже наблизять вас до "поїдання сиру". Також цей спосіб дозволить не встигати втомитись від цілі.
"Відкиньте гидливість, з’їжте жабу". Ця фраза чудово підходить для виконання будь-яких справ, які викликають найбільший внутрішній опір. Жаба – це те, що найважче і найнеприємніше, що вам потрібно зробити. Тому найкраще почати саме з цього завдання, адже тоді можна буде спокійно займатись всім іншим і насолоджуватись гарним настроєм. Якщо ввести це за звичку, то з часом можна побачити, що "жаб" стає все менше.
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