Як відновитися після важких тренувань: прості поради

Усі знають, яким неприємним може бути день після тренування. Коли м'язи болять так сильно, що рухати руками та ногами людина може лише після докладання надмірної кількості зусиль. Коли навіть налити склянку води або встати з ліжка – це колосальна праця. Що ж робити, щоб відновитися після вправ?

Щоб життя після тренування стало легшим і не нагадувало каторгу, скористайтеся нашими порадами.

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Дотримуйтесь балансу. Між тренуваннями і відпочинком має бути баланс. Тіло починає відновлюватися відразу після закінчення заняття. Не варто навантажувати його якимись серйозними справами, в тому числі і видами спорту. Якщо ви займаєтеся звичайним фітнесом, то тілу потрібно не більше трьох днів, а при професійному спорті відпочинок повинен бути тривалішим, іноді мова йде тижні. Шкода, що у спортсменів не завжди виходить дотримуватися балансу тренувань та відпочинку, через що багато хто йде з професії в молодому віці – організм просто не витримує таких навантажень.

Не забувайте про відпочинок

Не дратуйтесь. Тренування – непростий процес. Під час нього необхідно відкласти роздратування, тривогу. Інакше це може обернутися проблемами з психікою. Тренування перестануть приносить задоволення, а, як наслідок, і результат.

Спіть. Сон – важлива складова, яка допоможе відновитися після тренування. Організм повністю відновиться, якщо віддавати сну не менше 7-8 годин на добу. Причому повинна бути комфортна атмосфера, відсутність шумів і світла. Це вкрай важливо.

Пийте воду. Відновитися після тренування також допоможе вода. Звичайно, вона нам потрібна весь час, але після тренування це особливо важливо. Для того, хто не займається тренуваннями, на день достатньо 1,6 літра води, а для тих, хто ходить до спортзалу, – не менш 2 літрів.

Пийте достатню кількість води

Їжте. Харчування – важлива складова відновлення після тренувань. Це допомагає заповнювати витрачену енергію, запаси та формувати м'язи. Вибирати бажано їжу, яка буде максимально різноманітна, щоб у ній були присутні всі необхідні мікро- та макроелементи, а також вітаміни.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що фізичні навантаження принесуть користь, якщо ними не зловживати!

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