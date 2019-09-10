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Учені назвали вид спорту, який покращує роботу мозку
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Японські дослідники дослідили різні види спорту та дійшли до висновку, що деякі з них ефективно впливають на працездатність мозку. Виявилось, що популярна гра справді допомагає швидше мислити.
Учені з Університету Тохоку Гакуїн у Японії дійшли до висновку, що складні види спорту, приміром, бадмінтон, допомагають покращити функціональність мозку. Як це працює? Все доволі просто, адже у грі доводить швидко приймати рішення, що позитивно впливає на розумову діяльність.
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Це вже не вперше фахівці доводять користь фізичних навантажень для мозку, але цього разу японці вирішили визначити, які саме види спорту найкраще підходять для такої місії. Для цього було зібрано кілька команд добровольців, які упродовж 10 хвилин грали у бадмінтон або займались на біговій доріжці, або робили прості вправи. Виявилось, що саме популярна гра значно ефективніша за звичайні вправи.
Науковці пояснюють, що бадмінтон змушує гравців не лише швидко реагувати, а й розпізнавати розміщення суперника та проєктувати його кидки. Тому це чудово тренування не лише для тіла, а й для мозку.
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