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Правила поведінки у спортзалі, яких слід дотримуватися кожному
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Якщо ви навідуєтесь до спортзалу, то мали б зауважити, що відвідувачів можна поділити на кілька типів: одні з них стараються не створювати дискомфорт іншим, а інші – навпаки отримують насолоду від того, що комфортно лише їм. Ділимось з вами неписаними правилами поведінки, яких слід дотримуватися!
Пам'ятайте, що спортзал – місце публічне, тому все, що ви робите не повинне створювати дискомфорт іншим. Власне, про це ми й поговоримо.
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Підтримуйте чистоту. Статистика свідчить про те, що кожен третій забуває витерти тренажер після себе. І це дуже сумно, адже на знарядді можуть і накопичуються тисячі бактерій.
Техніка безпеки! 23% демонструють свою силу під штангою на самоті. Потім не дивуйтесь, що вас випадково придавило грифом. Для того, щоб цього не сталося – попросіть когось підстрахувати вас. Ви ж не хочете повторити ситуацію з третьої частини "Пункту призначення"?
Виберіть правильний тренажер. 30% опитаних не дуже то й тямлять, який тренажер їм потрібен для тієї чи іншої групи м'язів. Тому часто вони без особливого усвідомлення підходять до кожного агрегата. Часто, при цьому, без дотримання базової техніки безпеки.
Не заважайте іншим. Цікаво, що аж 65% відвідувачів спортзалу заважають іншим під час бігу на біговій доріжці. Запам'ятайте: якщо є достатньо вільного місця – обирайте тренажер, який не буде поруч із іншою людиною, яка вже займається.
Прибирайте після себе. Статистика також свідчить, що 16% відвідувачів залу не прибирають за собою млини від штанги та інше устаткування. Це, щонайменше, не дуже добре. Та й є шанси, що хтось може травмуватися через штанги, які ви навмання порозкидали по залу.
Будьте взаємоввічливими та не забувайте про те, що у спортзалі займаєтесь не лише ви!
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