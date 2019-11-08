Як відновитися після активних тренувань: поради фахівців

Легкий біль у м'язах після тренування на ранок змінюється важкістю у всьому тілі. А коли втома накопичується, особливо сильно хочеться все кинути. Але цього можна уникнути, якщо подбати про себе після занять. Розповідаємо про основні способи відновлення після тренувань, які дозволять удосконалювати

Ні для кого не є таємницею той факт, що після тренувань організму потрібно добряче відновитися. Для того, щоб зробити це з максимальною користю, слід присвятити трішки часу одному з цих занять.

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1. Масаж

Зазвичай масажні кабінети розміщуються безпосередньо в фітнес-центрах, і вам не доведеться далеко ходити. Масаж – це не тільки приємний спосіб розслабитися після тренування: в деяких випадках він корисний для здоров'я. Правильна техніка допомагає зняти втому та набряки м'язів, покращує кровообіг і рухливість суглобів.

Масаж дозволяє добряче розім'яти м'язи

2. Харчування

Після інтенсивного тренування слід поступово заповнити запаси калорій. Але робити це потрібно правильно, не вирушаючи в фастфуд або ресторан, де велика спокуса з'їсти зайвого. Віддайте перевагу харчуванню вдома. І нехай ваш обід або вечеря складатимуться з продуктів, багатих на білки та вуглеводи, наприклад, сир, індичка, куряча грудка. Вони прискорять відновлення організму та компенсують витрати енергії. Приготуйте все заздалегідь. Адже тренування може вас настільки втомити, що буде лінь готувати.

3. Сауна

Такий спосіб відновлення можна комбінувати з масажем. Турецька або фінська сауна розслабляє м'язи і підсилює циркуляцію крові. Крім того, згідно з дослідженнями фінських лікарів, відвідування сауни позитивно впливає на здоров'я серця.

Якщо у вас є які-небудь захворювання серця або легенів, перед відвідуванням сауни проконсультуйтеся у лікаря. І навіть якщо ви повністю здорові, не сидіть у ній понад 20 хвилин. Нагадаємо, що температура в сауні ніколи не повинна перевищувати 100 °С.

Можете сходити в сауну

4. Сон

Буває, що після тренувань настає не втома, а приплив сил і бадьорості. Навіть попри це, краще відкласти всі енерговитратні плани на вечір і дати вашому тілу можливість відпочити. Якісний сон відновлює роботу нервової системи. Завдяки цьому до наступного тренування ви будете зібранішими та сконцентрованішими.

5. Відновлювальна тренування

Іноді на наступний день після тренування важко встати з ліжка, не кажучи вже про те, щоб знову вирушити до спортзалу. Але викладатися по повній кілька днів поспіль і не потрібно: вийдіть на легку пробіжку, пограйте в баскетбол, футбол або волейбол, катайтеся на велосипеді, займіться йогою. За твердженням письменника й експерта зі спортивного харчування Метта Фітцджеральда, повільні тренування допомагають краще адаптуватися до навантажень, навіть якщо виконувати їх у дещо стомленому стані.

Ми ж нагадуємо вам про те, що слід берегти себе та не виснажувати організм. Будьте здоровими та не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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