Не лінуйтесь: названо ідеальний час для зарядки

Виявилось, що мало просто робити зранку зарядку, важливо знати і час для активних фізичних навантажень. До сніданку чи після – коли ідеальний період для ранкової руханки?

Британські науковці взялись за ще одну важливу тему, а саме визначення найкращого часу для ранкової зарядки. З'ясувалось, що це впливає на здоров'я людей.

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До експерименту долучили 30 добровольців, які мали різний ступінь ожиріння. Всіх розділили на три групи: у першій щодня робили зарядку до сніданку, в другій – після, а третя була контрольною і не надто переймалась фізичною активністю. Дослідження тривало 6 тижнів і показало, що найефективнішою є зарядка, зроблена до трапези.

Ті, хто починав свій день з руханки, менше страждали від інсулінових стрибків, а також значно швидше худнули. Фахівці наголошують, що люди, які спершу роблять зарядку, а тоді снідають, мають можливість знизити ризики розвитку серцевих захворювань та діабету другого типу. Важливо не забувати і про регулярність. Відтак, всього 15-20 хвилин щодня здатні відчутно змінити життя та покращити здоров'я.

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