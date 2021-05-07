Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Як відновити організм після святкового застілля

  • 2
Свята - фото 1
Свята / pinterest

Травневі свята приносять не тільки задоволення, а й зайві кілограми. Розберемо детально, як краще повертатися до звичного темпу життя і чи варто впадати в крайнощі з розвантажувальними днями і дієтами.

Фахівці відзначають, що відразу після тривалого переїдання не варто вдаватися до розвантажувальних днів з голодуванням і активними фізичними навантаженнями, оскільки це є таким же стресом для організму, як і надмірне вживання їжі та алкогольних напоїв, пише wonderzine.

І ще: Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко

Треба правильно розподілити свій раціон: легкий корисний сніданок, обід зі складними вуглеводами і білком, овочі і вечеря, яка не має бути надто ситною. Адже чим більш поживна вечеря, тим більше часу необхідно для її перетравлення. Це своєю чергою призводить до роботи шлунка навіть в той час, коли ми спимо.

Що стосується фізичних навантажень, то спроба на наступний день після застілля качати прес чи займатися іншим надмірним навантаженням може призвести до порушення травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Доцільним буде зробити акцент на дихальні вправи і прогулянки на свіжому повітрі.

У випадку відсутності усвідомленості з їжею, коли ви не в змозі контролювати свої порції і стикаєтеся з постійними харчовими "гойдалками" (переїдання / голодування), зверніться до фахівця. Адже таке собі замкнене коло може викликати серйозніші порушення, від хвороб шлунково-кишкового тракту до депресії.

Як відновити організм після святкового застілля - фото 458426

Це цікаво: Ця олія прискорює ріст волосся на 40%

пропозиції партнерів
Новини