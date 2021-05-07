На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як відновити організм після святкового застілля
-
- 2
Травневі свята приносять не тільки задоволення, а й зайві кілограми. Розберемо детально, як краще повертатися до звичного темпу життя і чи варто впадати в крайнощі з розвантажувальними днями і дієтами.
Фахівці відзначають, що відразу після тривалого переїдання не варто вдаватися до розвантажувальних днів з голодуванням і активними фізичними навантаженнями, оскільки це є таким же стресом для організму, як і надмірне вживання їжі та алкогольних напоїв, пише wonderzine.
І ще: Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко
Треба правильно розподілити свій раціон: легкий корисний сніданок, обід зі складними вуглеводами і білком, овочі і вечеря, яка не має бути надто ситною. Адже чим більш поживна вечеря, тим більше часу необхідно для її перетравлення. Це своєю чергою призводить до роботи шлунка навіть в той час, коли ми спимо.
Що стосується фізичних навантажень, то спроба на наступний день після застілля качати прес чи займатися іншим надмірним навантаженням може призвести до порушення травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Доцільним буде зробити акцент на дихальні вправи і прогулянки на свіжому повітрі.
У випадку відсутності усвідомленості з їжею, коли ви не в змозі контролювати свої порції і стикаєтеся з постійними харчовими "гойдалками" (переїдання / голодування), зверніться до фахівця. Адже таке собі замкнене коло може викликати серйозніші порушення, від хвороб шлунково-кишкового тракту до депресії.
Це цікаво: Ця олія прискорює ріст волосся на 40%
-
12:49Як відновити організм після святкового застілля
-
12:33Фотограф показав, як отримати ідеальні кадри: знадобиться лише фантазія
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
11:21Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
10:50У Франції створили жилет для мотоциклістів з подушкою безпеки за передплатою
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:19ТОП-10 найагресивніших порід собак
-
09:47Маркл і принц Гаррі показали нове фото маленького Арчі з нагоди дня його народження
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
08:50Науковці створили надпотужний лазер
-
08:22Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко
-
07:55Наталя Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом швидкого сніданку
-
07:30Як виглядає заміна седана Geely Emgrand 7: нові фото
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
21:157 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Дивіться, як виглядає найбільший пейзажний басейн у Дубаї: вражаючі фото
-
20:12Крихітка на електриці: як виглядає футуристичний триколісний Messerschmitt – відео
-
19:55Ця олія прискорює ріст волосся на 40%
-
19:41У США дайвери випадково натрапили на кістку мамонта: її вік вражає
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:20Дивні дива: дивіться новий тизер-трейлер четвертого сезону серіалу
-
19:09Елізабет Олсен зіграє у новому серіалі домогосподиню, яка зарубала сокирою свою сусідку
-
18:45Стало відомо, куди хоче перейти Роналду: там він завершить свою кар'єру
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку
- 06 травня
-
21:48Експерти розповіли, чому з віком секс стає лише кращим
-
19:30Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
15:55Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
12:50Найкращі друзі за знаком Зодіаку: хто найвірніший, а з ким не варто товаришувати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 травня
-
07:22Здорове харчування – це просто: турецька дієтологиня поділилася весняним секретом
- 05 травня
-
21:48ЧЕЛСІ ▶ РЕАЛ МАДРИД онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
18:41Зміни, які відбуваються з вами, якщо ви кинете курити: через 1 день, місяць, 5 років
-
15:30Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз
-
12:21Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 травня
- 04 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ПСЖ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку