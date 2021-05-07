Як відновити організм після святкового застілля

Травневі свята приносять не тільки задоволення, а й зайві кілограми. Розберемо детально, як краще повертатися до звичного темпу життя і чи варто впадати в крайнощі з розвантажувальними днями і дієтами.

Фахівці відзначають, що відразу після тривалого переїдання не варто вдаватися до розвантажувальних днів з голодуванням і активними фізичними навантаженнями, оскільки це є таким же стресом для організму, як і надмірне вживання їжі та алкогольних напоїв, пише wonderzine.

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Треба правильно розподілити свій раціон: легкий корисний сніданок, обід зі складними вуглеводами і білком, овочі і вечеря, яка не має бути надто ситною. Адже чим більш поживна вечеря, тим більше часу необхідно для її перетравлення. Це своєю чергою призводить до роботи шлунка навіть в той час, коли ми спимо.

Що стосується фізичних навантажень, то спроба на наступний день після застілля качати прес чи займатися іншим надмірним навантаженням може призвести до порушення травлення і навантаження на серцево-судинну систему. Доцільним буде зробити акцент на дихальні вправи і прогулянки на свіжому повітрі.

У випадку відсутності усвідомленості з їжею, коли ви не в змозі контролювати свої порції і стикаєтеся з постійними харчовими "гойдалками" (переїдання / голодування), зверніться до фахівця. Адже таке собі замкнене коло може викликати серйозніші порушення, від хвороб шлунково-кишкового тракту до депресії.

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