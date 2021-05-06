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Ця олія прискорює ріст волосся на 40%

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Олія для волосся - фото 1
Олія для волосся / pinterest

Випадання волосся є проблемою багатьох людей: як чоловіків, так і жінок. Вчені виявили, що олія насіння гарбуза може прискорити зріст волосся на цілих 40%.

Вчені з Кореї набрали 76 пацієнтів чоловічої статі з легким або помірним випадінням волосся. Щодня протягом 24 тижнів їм давали або 400 міліграмів олії насіння гарбуза, або плацебо, пише healthline.

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Зміна росту волосся на шкірі голови оцінювалося за чотирма результатами: оцінка стандартизованих клінічних фотографій незацікавленим експертом, бали самооцінки пацієнтів, товщина волосся на шкірі голови і кількість волосся на шкірі голови.

У групі, що приймала олію насіння гарбуза, ріст волосся збільшився на 40%. При цьому збільшилася на тільки довжина, але і густота. "Дослідження показує, що олія насіння гарбуза може поліпшити стан волосся і її слід розглядати як альтернативне лікування", – уклали автори.

Найпростішим є прийом харчових добавок з насіння гарбуза, які продають у вигляді гелевих капсул. При споживанні необхідно слідувати інструкціям до препарату. У більшості випадків препарат продають в капсулах по 1000 мг, які необхідно приймати до 2-х штук після їжі до 3-х разів на день.

Ця олія прискорює ріст волосся на 40% - фото 458400

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