Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко

Жирок на ногах, який називають "вушками", дратує, мабуть, усіх, в кого він є. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як їх позбутися.

Як пише Аніта Луценко в Instagram, багато хто мріє спалити жирок на ногах і це цілком реально. Але для того, щоб мати стрункі гладкі ноги, доведеться добряче попрацювати.

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Як спалити жир на ногах

Збалансовано харчуйтеся . Більше овочів, білка, ягід, каш, корисного жиру. Менше смаженого, солодкого, одноманітності, солодких напоїв і майонезу з маргарином.

. Більше овочів, білка, ягід, каш, корисного жиру. Менше смаженого, солодкого, одноманітності, солодких напоїв і майонезу з маргарином. Ходіть на масах. Добре робити загальний або антицелюлітний масаж. Але без синців. Відвідайте 5 сеансів і якщо нічого не змінилося, міняйте майстра.

Добре робити загальний або антицелюлітний масаж. Але без синців. Відвідайте 5 сеансів і якщо нічого не змінилося, міняйте майстра. Використовуйте скраб та самомасаж. У душі можна й самому приділити увагу цій зоні.

У душі можна й самому приділити увагу цій зоні. Самомасаж ролером . Буде боляче, але ефективно. Пропрацьовуйте бічну, передню і задню поверхню стегон.

. Буде боляче, але ефективно. Пропрацьовуйте бічну, передню і задню поверхню стегон. Займайтеся спортом. Робіть силові тренування, пробіжки, танці, розтяжки.

Робіть силові тренування, пробіжки, танці, розтяжки. Не переїдайте. Нові запаси у вигляді надлишку їжі не варто накопичувати.

Відключіть режим наївності і чекайте результатів не завтра, а через 2 тижні приблизно! І вони будуть. Головне – не забудьте зробити заміри для порівняння.

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