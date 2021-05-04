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Як спалити жир на ногах: поради від Аніти Луценко

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Як позбавитися "вушок" на ногах - фото 1
Як позбавитися "вушок" на ногах / facebook

Жирок на ногах, який називають "вушками", дратує, мабуть, усіх, в кого він є. Фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, як їх позбутися.

Як пише Аніта Луценко в Instagram, багато хто мріє спалити жирок на ногах і це цілком реально. Але для того, щоб мати стрункі гладкі ноги, доведеться добряче попрацювати.

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Як спалити жир на ногах

  • Збалансовано харчуйтеся. Більше овочів, білка, ягід, каш, корисного жиру. Менше смаженого, солодкого, одноманітності, солодких напоїв і майонезу з маргарином.
  • Ходіть на масах. Добре робити загальний або антицелюлітний масаж. Але без синців. Відвідайте 5 сеансів і якщо нічого не змінилося, міняйте майстра.
  • Використовуйте скраб та самомасаж. У душі можна й самому приділити увагу цій зоні.
  • Самомасаж ролером. Буде боляче, але ефективно. Пропрацьовуйте бічну, передню і задню поверхню стегон.
  • Займайтеся спортом. Робіть силові тренування, пробіжки, танці, розтяжки.
  • Не переїдайте. Нові запаси у вигляді надлишку їжі не варто накопичувати.

Відключіть режим наївності і чекайте результатів не завтра, а через 2 тижні приблизно! І вони будуть. Головне – не забудьте зробити заміри для порівняння.

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