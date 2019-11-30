Психолог назвала 4 жіночі звички, які найбільше подобаються чоловікам

Список жіночих звичок, які найбільше подобаються чоловікам, склала психолог Наталя Копнєва. І це дійсно так!

Здоровий спосіб життя

ЗСЖ – це не звичка, а, скоріше, відсутність шкідливих звичок. Чоловіки завжди цінують це в жінках, бо підсвідомо замислюються про здоров'я свого потомства. Звичайно, з віком треба потроху відмовлятися від руйнівних звичок, а краще взагалі їх не мати.

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Регулярний догляд за собою

Як би старанно чоловіки не удавали, що вони не розуміють, як можна годинами крутитися біля дзеркала, кожен з них звертає на доглянутість особливу увагу. Мова йде не стільки про одяг і макіяжі, скільки про стан фігури, волосся, шкіри, нігтів і так далі.

Скромність в одязі

Додати іскри або навіть перенести спілкування в горизонтальну площину, якщо ви цього хочете, вам допоможе спритний флірт, але не варто забувати про те, що люди завжди, хочуть вони того чи ні, роблять один про одного висновки в тому числі і за одягом.

Усмішка і позитивний настрій

Так, у всіх нас бувають проблеми, але сувора реальність така, що чоловік, якщо він, звичайно, не нероба, щодня втомлюється на роботі, відчуває стреси тощо. Ваше змучене і незадоволене обличчя, скарги у зв'язку з тими чи іншими проблемами вже точно не допоможуть утримати коханого на все життя.

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