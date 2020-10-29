Як віддалена робота вплинула на креативність: відповідь головного економіста Банку Англії

Пандемія коронавірусу змінила чимало аспектів життя, серед яких і робота. Більшість компаній перейшли на віддалений режим, але як це позначилось на творчому потенціалі працівників – читайте далі.

Головний економіст Банку Англії Енді Холдейн розповів, що коронавірус "змінив наше робоче життя, наш економічний стан", але важко сказати, чи зробили ці зміни життя кращим. На його думку, віддалена робота позначилась на його креативності.

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"Якщо ви запитаєте мене, чи я щасливий працювати вдома, то я відверто скажу, що не знаю. Я не сумую за поїздками на роботу. Але я гостро відчуваю втрату робочих стосунків і зовнішніх стимулів. Приміром, випадкових розмов, спілкування з людьми з дуже різним життєвим досвідом, можливості отримати нові ідеї та переживання", – зізнається він.

Холдейн певен, що невеликі неформальні розмови на робочому місці є значно кориснішими, аніж офіційні зібрання. Тож у майбутньому наслідки таких змін будуть відчуватись серйозніше і навіть можуть стерти всі плюси віддаленої роботи. За словами головного економіста, на жаль, праця з дому погіршує соціальний капітал та творчі здібності людей.

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