На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
-
- 66
Через пандемію COVID-19 багато компанії світу перейшли на віддалений режим роботи. Тепер змін у графіку роботи хочуть і керівники підприємств, і самі працівники. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group.
Так, гнучкого графіка роботи у довгостроковій перспективі хочуть 9 з 10 керівників європейських компаній. Працівники хотіли б проводити приблизно одну третину (31%) робочого тижня за межами традиційного офісу.
І ще: Експерти розповіли, як говорити про підвищення зарплати під час пандемії
Торік тільки 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%.
Керівники бізнесу бачать переваги як в продуктивності, так і в ефективності гнучкого робочого графіка: 82% менеджерів відзначають, що продуктивність їхньої компанії залишилася на тому ж рівні або навіть підвищилася у міру переходу людей на віддалену роботу, а 56% бачать переваги економії витрат при такій роботі.
Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіка роботи, пов'язаний не з технологіями, а з підтриманням згуртованості команди.
Основні проблеми співробітників при віддаленій роботі:
- підтримка належних умов праці;
- командний дух;
- подолання зростаючої роз'єднаності;
- 39% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді;
- 61% керівникам здається, що вони не навчилися ефективно делегувати і розширювати можливості віртуальних команд.
Дослідження було проведено компанією Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School на 15 європейських ринках, під час якого було опитано близько 9000 менеджерів і співробітників великих компаній (понад 250 співробітників), середній розмір вибірки – 600 респондентів у кожній країні (500 співробітників і 100 менеджерів).
Читайте також: Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених
-
13:49Електромобілі зрівняються за ціною з паливними авто до 2024 року: прогнозована вартість
-
13:21На 3D-принтері видрукувати найменший у світі корабель: фото
-
12:50Very nice!: фраза Бората стала слоганом туристичної рекламної кампанії Казахстану
-
12:24Паб у Німеччині пропонує обміняти персональні дані на пиво
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:25Якими будуть смартфони у 2030 році: прогноз фахівців
-
11:00День ангела у листопаді 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
10:52Названо найнебезпечніші речі у ручній поклажі під час пандемії
-
10:26Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото
-
10:00Мій чоловік, моя жінка 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
09:49Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису
-
09:30День свекрухи 2020: смішні анекдоти та жарти про другу маму
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:00Привітання з Днем ангела Назара 2020: вірші, проза й смс на іменини
-
08:50У Фінляндії жителі милувалися північним сяйвом: вражаюче відео
-
08:24Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
-
07:19Новий Land Rover Defender зламався на другий день експлуатації
- 26 жовтня
-
21:53Явні ознаки залежності від мобільного телефону
-
21:21Їзда на нейтралці: розвінчані популярні міфи серед водіїв
-
21:0027 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Ваша честь: дивіться трейлер мінісеріалу із зіркою Пуститися берега
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
- 26 жовтня
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
17:15Психологічний тест у картинці: що хоче сказати ваша підсвідомість
-
14:24ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії
-
12:23Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзит-полами
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня
-
08:25Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)
-
07:19Погода в Україні 26 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 25 жовтня
-
21:55Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
-
20:44Хто стане мером у Києві, Львові, Одесі та Харкові: перші результати екзитполів
-
19:21Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:23Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
-
12:17ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня
-
08:46Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
- 24 жовтня
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм