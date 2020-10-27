Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft

Через пандемію COVID-19 багато компанії світу перейшли на віддалений режим роботи. Тепер змін у графіку роботи хочуть і керівники підприємств, і самі працівники. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group.

Так, гнучкого графіка роботи у довгостроковій перспективі хочуть 9 з 10 керівників європейських компаній. Працівники хотіли б проводити приблизно одну третину (31%) робочого тижня за межами традиційного офісу.

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Торік тільки 15% компаній мали гнучкий робочий графік, а зараз так працюють 76%.

Керівники бізнесу бачать переваги як в продуктивності, так і в ефективності гнучкого робочого графіка: 82% менеджерів відзначають, що продуктивність їхньої компанії залишилася на тому ж рівні або навіть підвищилася у міру переходу людей на віддалену роботу, а 56% бачать переваги економії витрат при такій роботі.

Найбільший виклик, з яким компанії стикаються при переході до гнучкого графіка роботи, пов'язаний не з технологіями, а з підтриманням згуртованості команди.

Основні проблеми співробітників при віддаленій роботі:

підтримка належних умов праці;

командний дух;

подолання зростаючої роз'єднаності;

39% керівників відзначають, що їм важко створити сильну і єдину культуру в команді;

61% керівникам здається, що вони не навчилися ефективно делегувати і розширювати можливості віртуальних команд.

Дослідження було проведено компанією Microsoft спільно з KRC Research, Boston Consulting Group і доктором Майклом Парком з Wharton School на 15 європейських ринках, під час якого було опитано близько 9000 менеджерів і співробітників великих компаній (понад 250 співробітників), середній розмір вибірки – 600 респондентів у кожній країні (500 співробітників і 100 менеджерів).

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