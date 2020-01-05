Як видалити акаунт з Instagram: інструкція дій з телефона чи комп'ютера

Соцмережі забирають багато часу й бувають дуже набридливими, тож користувачі видаляють свої акаунти, щоб відпочити від такої залежності. Читайте далі та дізнайтеся, як ви можете видалити свою сторінку в Інстаграмі тимчасово або назавжди.

Розберемося, як видалити акаунт з соціальної мережі Instagram кількома способами. Ознайомтеся з покроковою інструкцією.

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Деактивацію вашого профілю можна зробити тимчасово або назавжди. Зауважте, що при тимчасовому видаленні, ваша сторінка зникає зі стрічки підписників, вам не зможуть писати повідомлення, але всі дані та фото відновляться тоді, коли ви активуєте профіль знову. Якщо ви видаляєте сторінку назавжди, вся інформація буде втрачена і її вже ніхто не відновить.

Як видалити сторінку в Instagram тимчасово з комп'ютера

Це досить проста процедура, яка займає небагато часу. Для початку потрібно зайти у свій акаунт через будь-який браузер, відкрити головну сторінку вашого профілю та перейти у розділ "Редагувати профіль".

Далі прогортайте цю сторінку донизу та натисніть "Тимчасово заблокувати акаунт".

Наступні дії такі: вкажіть причину блокування облікового запису. Тепер вкажіть пароль до сторінки та натисніть "Тимчасово заблокувати акаунт". У такий спосіб видалення ваші дані зберігаються. Також не потрібно потім додатково активувати профіль. Якщо захочете знову запустити свою сторінку в Інстаграм, то просто зайдіть у свій акаунт через додаток. Профіль автоматично активується. Якщо ви хочете видалити Інстаграм, тому що вас це відволікає, то сама соцмережа пропонує вам не деактивувати сторінку, а видалити лише сам додаток з телефону. Тобто ваша сторінка буде доступна іншим користувачам, але сповіщення вам не проходитимуть.

Як видалити профіль з Instagram назавжди

Спосіб у який можна видалити Instagram-сторінку назавжди дещо складніший. Розробники соцмережі заховали цю функцію, тож зробити це можна не так швидко, як у попередньому способі. Для того, щоб знищити всі дані та унеможливити відновлення сторінки потрібно перейти за ЦИМ посиланням.

Далі потрібно зазначити причину видалення.

Тепер вкажіть пароль від профілю та натискайте "Видалити мій обліковий запис назавжди".

Як видалити акаунт Instagram з телефону

Тепер в Інстаграмі немає окремої вкладки для видалення профілю, тож доведеться пошукати у налаштуваннях. Щоб остаточно покинути свій профіль Інстаграм на телефоні, потрібно з головної сторінки перейти до панелі налаштувань.

Далі прогортайте сторінку параметрів облікового запису вниз до розділу "Інформація".

У цьому розділі оберіть пункт "Політика використання даних" або "Політика конфіденційності". Тепер ви перейшли на нову сторінку, яку потрібно гортати вниз до 5 пункту в розділі "Персональні налаштування". У цьому ж розділі догортайте до активного посилання на видалення. Натискайте, переходьте на сторінку та оберіть пункт видалення облікового запису. Тепер перейдіть за посиланням на видалення. Вкажіть знову свої логін та пароль. Після чого зазначте причину й підтвердьте видалення.

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