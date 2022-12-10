Як вибрати ідеального напарника для тренувань: 5 порад

Напарник допоможе вам працювати над своїм тілом ефективніше. А ще вчені з Університету штату Мічиган дійшли висновку, що з другом тренування може тривати вдвічі довше.

Але не кожен друг підійде в напарники — є й ті, хто, навпаки, загальмовуватиме вас. Ось поради, які допоможуть вам вибрати ідеального помічника, пише Men's Health.

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1. На нього можна розраховувати

Вам не підійде приятель, який пропускатиме тренування. Вибирайте друга, який вас не покине. Навіть навпаки, буде краще, якщо він певною мірою зануда. Наприклад, він буде писати вам повідомлення про те, що цього тижня на вас очікує день прокачування ніг. Якщо ваш напарник не з'явився на одному-двох тренуваннях без поважної причини, настав час починати шукати більш надійного брата по зброї.

2. Він знає ваш темп

Помічник, який занадто гальмує або, навпаки, заганяє тренування, не зможе потрапити з вами в унісон, і, швидше за все, ви просто займатиметеся в одному тренажерному залі окремо. А ще грамотно обраний партнер упіймає ваш ритм і ніколи не дозволить штанзі впасти вам на груди, страхуючи при жимі лежачи.

3. Він сильніший за вас

Повний салага не допоможе вам взяти нову вагу – швидше навпаки, ви станете його особистим тренером і дотягуватимете його до свого рівня, при цьому стоячи на місці. Орієнтуйтеся на приятеля, який приблизно на 50% сильніший, ніж ви, щоб займатися з повною віддачею.

4. Він тримає рот на замку

Згідно з результатами того самого дослідження, проведеного в Університеті штату Мічиган, хлопці, які стояли у планці під крики друзів (підбадьорюючі), не змогли тримати напругу так само довго, як ті, хто робив це в тиші. Ймовірно, це відбувається тому, що під час вправи потрібна повна концентрація.

5. Він не перегинає ціпок у плані допомоги

Якщо у вас є друг, готовий у корж розбитись, щоб уселити у вас бадьорість духу, відвагу і силу, залиште його для вечірніх посиденьок. Справжній помічник у тренажерному залі повинен знати міру у своїх дружніх поплескуваннях по плечу. Коли ви працюєте на результат, ви повинні спочатку розраховувати на себе.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб знайти ідеального напарника для походу до спортзалу. Гарантуємо, вам сподобається результат, який не змусить на себе довго чекати.

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