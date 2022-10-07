Як мотивувати себе тренуватися: 5 порад для кожного

Усі ми знаємо, що активність та регулярні тренування корисні для нашого розуму, тіла та душі. Але іноді внутрішній голос, який говорить нам пропустити тренування або поласувати фастфудом, бере верх. Коли це відбувається, може виявитися складно дотримуватися свого плану, щоб піти у зал.

Ось тут настає час мотиваційних порад і лайфхаків. Men's Health підготував п'ять простих порад, які допоможуть підвищити мотивацію, коли у вас виникне бажання влаштувати собі "вихідний".

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1. Визначте своє "навіщо"

Ви не завжди можете покладатися на зовнішні чинники, такі як відпустка, щоб мотивувати себе. Якщо ви чітко визначте свої "навіщо", це допоможе вам у досягненні ваших цілей.

2. Завжди майте запасну форму

Покладіть у машину сумку "про всяк випадок", змінний спортивний одяг і пару взуття. Крім того, будьте готові до альтернативного тренування, наприклад, до пішого маршруту після роботи, якщо плани зміняться.

3. Використовуйте правило 3 x 10

Не вистачає часу? Без проблем. Здійснюйте 10-хвилинну прогулянку тричі на день. Замініть вечірню прогулянку на кілька присідань, відтискань та скручувань, і ви отримаєте тренування для всього тіла. Усі ці мінітренування швидко розвиваються й значно збільшують ваші загальні хвилини фізичної активності за тиждень.

4. Використовуйте стікери

Запасіться стікерами з позитивними повідомленнями про тренування. Прикріпіть їх до будильника, дзеркала у ванній або комп'ютера на роботі. Вони будуть служити постійним нагадуванням про необхідність піклуватися про своє здоров'я.

5. Використовуйте соціальні мережі

Відмовтеся від селфі та щоденних перевірок і скористайтеся соціальними мережами, щоб не відставати від своїх фітнес-цілей. Одне дослідження показало, що підтримка, відповідальність та навіть здорова конкуренція в онлайн-групах можуть допомогти вам дотримуватися режиму вправ.

Візьміть на озброєння ці поради, щоб фізична активність завжди була у вашому житті. Гарантуємо, ваше тіло та здоров'я будуть вам вдячними!

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