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Коту під хвіст: 6 звичок, які зводять до мінімуму ефект від тренувань
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Давно помічено: щоб виробити корисну звичку, яка робить тебе здоровим, красивим і багатим, потрібно виконати виснажливу роботу. Зате для набування кількох шкідливих звичок жодних зусиль докладати не потрібно.
Зрештою, якщо у тебе немає ніяких шкідливих звичок, то, швидше за все, ти і не людина зовсім, а який-небудь андроїд з майбутнього. Інша справа, коли шкідливі звички нівелюють ефект від корисних навичок. Maxim розповів, які звички можуть зруйнувати ефект від тренувань. Не роби так!
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1. Пропускаєш розминку. Ніколи не роби цього, навіть якщо поспішаєш! Готуючи м'язи та суглоби, ти знижуєш ймовірність отримати травму, підвищуєш власну витривалість й ефективність тренування.
2. Не переодягаєшся після спортзалу. Мокрі від поту футболка, шорти та спідня білизна – розсадники бактерій і грибка. Тож обов'язково потрібно не лише переодягнутися, а й прийняти душ. А ще не варто забувати прати одяг, в якому ти тренувався.
3. Не п'єш під час тренування і після нього. За статистикою, під час годинного тренування ти втрачаєш близько літра рідини, що можна сміливо назвати справжнім зневодненням. По-перше, це шкідливо для здоров'я, по-друге, знижує ефективність тренування, тому що тобі фізично важче робити вправи.
4. Не їси після тренування. Насправді відразу після заняття рекомендується з'їсти кілька протеїнових батончиків, щоб відновити енергію, витрачену організмом. Також можеш перекусити бананом або випити протеїновий коктейль.
5. Їси фастфуд. Не думай, що спалені на тренуванні калорії дозволяють тобі заповнювати їх швидкими вуглеводами. Тож від фастфуду краще відмовитися узагалі. Або ж віддати перевагу стравам, які не містять шалену кількість жиру.
6. Не стежиш за своїм прогресом. Скрупульозне вивчення свого прогресу – навіть кращий мотиватор, ніж фотографія молодого Шварценеггера в шафці. Тож можеш сміливо робити світлини "До" та "Після", щоб краще бачити, наскільки змінюєшся ти з часом.
Ці шкідливі звички можуть негативно вплинути на твої старання. Тож варто з ними попрощатися раз і назавжди!
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