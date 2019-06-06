Як вибирати ідеальні ягоди: поради експертів

Літо – сезон ягід, тому не дивно, що на прилавках можна побачити різноманіття цих смаколиків. Утім, щоб отримати максимум користі, потрібно правильно підійти до питання їх вибору.

Віддайте перевагу вітчизняним ягодам. Фахівці вважають, що ягоди іноземного виробництва обробляють хімікатами більшою мірою, адже їх потрібно довезти до пункту призначення в ідеальному стані. Натомість, ягоди, вирощені в Україні, не потребують цього, тому варто віддавати перевагу саме їм.

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Віддайте перевагу сезонним ягодам. Експерти рекомендують їсти ягоди, які дозрівають саме в сезон. Не поспішайте ласувати полуницями або черешнями завчасно. Такі ягоди не завжди принесуть користь організму, хоч і будуть не менш смачними, ніж сезонні.

Звертайте увагу на зовнішній вигляд. Ягоди не мають бути одного кольору та розміру. Така "ідеальність" може свідчити про те, що з ними щось не так. Утім, це зовсім не означає, що потрібно ходити на ринок з лінійкою.

Ніяких ягід з супермаркетів. Фахівці наголошують на тому, що у супермаркетах також можуть обробляти ягоди для того, щоб вони зберігалися якомога довше. Віддайте перевагу покупкам ягід на ринку.

Які ягоди слід їсти влітку. Не варто оминати увагою чорницю та журавлину. У них міститься величезна кількість антиоксидантів, які позитивно вплинуть на ваше здоров'я. Зауважимо, що достатньо з'їдати усього 20 грамів чорниці, аби поповнити добову потребу в антиоксидантах. Не варто оминати увагою також і суницю, малину, вишню, черешню, ожину та полуницю. До слова, якщо регулярно вживати вишню протягом літа, ви поповните запас мікроелементів на цілий рік.

Ми ж наполегливо рекомендуємо влітку віддавати перевагу саме фруктам і ягодам замість солодощів. Вони не лише не менш смачні, а й принесуть вам неабияку користь.

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