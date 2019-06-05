10 тисяч кроків забагато? Норму можуть переглянути, і ось чому

Якщо ви щодня проходите понад десять тисяч кроків, то у нас для вас вельми несподівана заява. Як з'ясувалося, для зниження ризику передчасної смерті достатньо буде половини цих кроків. Принаймні так вважають лікарі зі США.

Нове дослідження американських вчених показало, що добовий ліміт у 10 тисяч кроків можна зменшити у понад два рази до 4 400 кроків.

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Жінки старшого віку, котрі робили саме таку кількість кроків, скорочували небезпеку передчасної смерті на понад 40%. Втім, якщо кількість кроків збільшувалася, то ризик раннього відходу з життя знову знижувався. Остаточною цифрою стали 7 500 кроків на день. Перевищення цієї кількості вже не давало істотних переваг.

Це приємна новина для людей, які ведуть переважно сидячий спосіб життя і вважають встановлений ліміт у 10 000 кроків занадто суттєвим для них. Тепер з'ясувалося, що рівень фізичної активності можна знизити, але дуже важливо, щоб він все-таки зберігався щодня. Автори дослідження спостерігали протягом 4 років за групою з 16 700 жінок у віці від 62 до 101 року. Всі вони носили спеціальні браслети-крокоміри, які ретельно фіксували кількість зроблених кроків.

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