Вся правда про сон: ось чому ви набираєте вагу

Нестача сну негативно впливає на організм людини. Стан здоров'я напряму пов'язаний зі сном. Читайте далі, які наслідки можуть бути, якщо недостатньо спати.

Серед негативних наслідків короткого сну називають два найшкідливіші: уповільнений метаболізм та ненормальний апетит. Це призводить до збільшення ваги на один кілограм в тиждень.

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Дослідження підтвердили, що у кожної людини це індивідуальний процес, проте в середньому всі, хто не доспали, набирають до одного кілограма в тиждень. Це пов'язано з тим, що збільшується кількість їжі на день, що відповідає збільшенню на 300 калорій.

Немає сумнівів у тому, що нестача сну викликає підвищене почуття голоду і спонукає більше їсти протягом дня, що призводить до значного збільшення ваги, – пояснює директор Центру сну та обміну речовин в Чиказькому університеті Ів Ван Каутер.

Організм людини потребує додаткової енергії, щоб не спати, тому починає набирати її з їжі. Також через брак сну зменшується гормон ситості – ґрелін, який відповідає за контроль над відчуттям голодом.

Якісний сон – не менше 7 годин

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