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Як вберегти здоров'я спини: поради фахівців

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Ці поради допоможуть уникнути болю в спині - фото 1
Ці поради допоможуть уникнути болю в спині

Сучасний спосіб життя сприяє тому, що навіть у молодих людей можуть виникати проблеми зі спиною. Існує безліч рекомендацій, які допомагають запобігти появі неприємних захворювань. Деякими з них ми поділимося далі.

Розповідаємо, що потрібно робити, щоб уберегти здоров'я спини!

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1. Правильне спальне місце. Людина проводить уві сні значну частину життя, тому потрібно, щоб сон був здоровим. Для цього важливим є не тільки режим, але і спальне місце: комфортний матрац середньої жорсткості й ортопедична подушка, підібрана за розміром, необхідні кожному.

2. Тримайте поставу. Постава – найважливіша умова здорової спини. Сутулість або довге сидіння у викривленій позі призводять до деформації хребта та внутрішніх органів. Згодом можуть розвинутися найрізноманітніші хвороби як опорно-рухового апарату, так і всього організму. Тому варто стежити за поставою та регулярно виконувати спеціальні вправи для неї, плавати або займатися йогою.

Не забувайте про поставу - фото 341630
Не забувайте про поставу

3. Стежте за вагою. Для кожного зросту є допустима кількість кілограмів, перевищення яких веде до навантаження на хребет. Щоб не навантажувати його, потрібно знати свій індекс маси тіла, а також контролювати вагу.

4. Носіть хороше взуття. Неякісне дешева або модне, але незручне взуття може принести чимало проблем опорно-руховому апарату. Важливо, щоб взуття було зручним, враховувало анатомічну форму стопи, а також підходило за розміром.

Взуття обов'язково має бути зручним - фото 341629
Взуття обов'язково має бути зручним

Здоровий хребет – основа комфортного та довгого життя. Не варто ігнорувати ці правила, адже дотримуватися їх значно простіше, ніж потім лікувати ту чи іншу хворобу.

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Джерело: Menslife
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