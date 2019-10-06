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Як ваше ім'я впливає на сприйняття вас іншими: цікаве дослідження

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Науковці виявили цікаву закономірність, пов'язану з іменем - фото 1
Науковці виявили цікаву закономірність, пов'язану з іменем

Психологи стверджують, що ми асоціюємо звуки в іменах з певними рисами особистості. Як звуть екстраверта? Кеті. Або Джек, або Картер. Але не Джоанна, Оуен або Лорен – ці люди швидше емоційні і схильні до компромісів. До таких висновків прийшли канадські психологи, які вивчили сприйняття імен.

До вибірки потрапили 180 учасників, яким потрібно було охарактеризувати популярні імена. В результаті трьох експериментів з'ясувалося, що імена з сонорними звуками (m, l, n і ін.) асоціюються з доброзичливістю, емоційністю та відповідальністю.

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Імена з проривними приголосними (t, k, p і ін.) учасники пов'язували з екстраверсією. Ймовірно, люди згадували своїх знайомих з такими іменами? Учені спростували цю гіпотезу, включивши в список вигадані імена.

А які літери переважають у вашому імені? - фото 359859
А які літери переважають у вашому імені?

Тоді психологи вирішили з'ясувати, наскільки ці асоціації співвідносяться з реальністю. Вони провели онлайн-дослідження серед тисячі осіб, проте зв'язок між рисами особистості й іменами не спостерігалося.

Як вважають вчені, ми навчилися надавати звукам емоційне забарвлення, вписувати їх у контекст: м'які, обволікаючі сонорні передають спокій, короткі та різкі склади з проривними приголосними звучать енергійно та зухвало.

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Джерело: Journal of Experimental Psychology
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