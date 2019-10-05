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Які фрази у жодному випадку не можна казати знакам Зодіаку
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Існують певні фрази, які з тими чи іншими знаками Зодіаку спрацьовують так, наче це червона ганчірка для бика. Якщо в не хочете посваритись з ними, краще не вживайте такі слова.
Кожен знак Зодіаку має свій особливий характер, який може відрізнятись у кожного з представників, однак є висловлювання, які здатні розгнівати їх. Когось реально бісять прохання поприбирати чи позичити гроші, а хто не в захваті від порад замовкнути.
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- Овен. Фрази у стилі "Я сам вирішу, що робити" або "З тобою сумно" викликають справжню агресію у цих знаків.
- Телець. "Подивись на мене" - така фраза вибиває Тельців з колії, адже вони не у захваті від хвалькуватих людей та оцінюють не за словами, а за вчинками.
- Близнюки. "Та помовч ти нарешті" - вдаряє боляче по цьому знаку Зодіаку, адже для нього притаманна балакучість ат бажання поділитись чимось веселим та корисним.
- Рак. "Почекай, дай мені сказати" - люди цього знаку Зодіаку не гордовиті, однак не у захваті, коли хтось їх перебиває та перетягує увагу на себе.
- Лев. "Знаєш, тобі б більше пасувало..." - Леви й так добре знають, що робить їх ще красивішими та ще впевненішими. Якщо у вас не запитують, то краще не радити їм нічого.
- Діви. "Думай, як хочеш" та будь-які фрази з помилками спрацьовують на них так само, як червона ганчірка на бика. Ці знаки Зодіаку люблять порядок не лише з речами, а й у мові.
- Терези. "Та вибери та вже щось" не найкраща фраза, яку можна сказати Терезам, які справді люблять зважувати всі "за" і "проти".
- Скорпіони. "Від цієї пропозиції ти не зможеш відмовитись" і всі ультимативні фрази, які позбавляють цих знаків Зодіаку права вибору, не варто вживати.
- Стрілець. "У мене таке важке життя" і будь-які інші скарги та намагання показати, що у вас все гірше - поганий хід, який викличе не співчуття, а агресію.
- Козеріг. "Позич мені трошки грошей" і будь-які прохачі викликають не надто позитивні емоції, оскільки Козероги щедрі, але доволі мудрі у плані фінансів.
- Водолій. "Знаєш, це дурна ідея" або "Ти не розумієш" здатні перетворити милих Водоліїв у справді агресивних людей без будь-яких гальм.
- Риби. "Ти не зможеш" або "Ти знаєш, що про тебе кажуть" вдаряють по самооцінці та емоційній стабільності цього знаку.
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Джерело: newsyou.info
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