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Як варити яйця без води і каструлі

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Чистяться такі яйця не дуже добре - фото 1
Чистяться такі яйця не дуже добре / robopovar

Хочемо поділитися простим способом, як варити яйця без води. Дуже зручно, швидко і посуд мити не треба!

Все просто. Якщо у вас є аерогриль або аерофритюрниця, рекомендуємо спробувати цей спосіб варіння яєць. Так само можна зварити яйця й у пароварці, і у мультиварці.

І ще: Як зварити яйце, щоб воно легко почистилося

Яйця мають бути кімнатної температури. Викладаємо їх в кошик аерогрилю, виставляємо температуру 180 градусів і час 10 хвилин. Якщо готувати 5 хвилин, яйця виходять рідкі усередині. Максимум, що може статися – з'явиться невелика тріщина на шкаралупі. Чистяться такі яйця не дуже добре, це, звичайно, мінус. Але смак вам дуже сподобається, особливо, якщо готувати довше.

А ще на картонних упаковках і на самих яйцях можна побачити такі коди: С0, С1, С2, С3. Що ж вони означають і яку інформацію несуть споживачеві?

Читайте також: Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти

Джерело: wday
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