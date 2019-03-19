Цифри на яйцях: як обрати найкращі

На картонних упаковках і на самих яйцях можна побачити такі коди: С0, С1, С2, С3. Що ж вони означають і яку інформацію несуть споживачеві?

Розшифровуємо маркування яєць. Перша буква в маркуванні вказує на термін зберігання яйця. У супермаркетах найчастіше можна побачити яйця з червоним або синім маркуванням D "дієтичне".

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На яйцях можна побачити такі коди: С0, С1, С2, С3

Дієтичні яйця – найсвіжіші. Вони мають бути реалізовані і вжиті протягом семи днів після знесення. Дієтичні яйця мають нерухомий жовток, а висота порожнього простору під шкаралупою становить не більше 4 мм. За тиждень дієтичні яйця переходять у категорію столових і маркуються синьою буквою С. У цих продуктів жовток стає рухомим, а висота порожнього простору збільшується до 7-9 мм. Втім, ці яйця все ще поживні, хоча за вмістом корисних речовин помітно поступаються дієтичним.

Друга частина коду – це категорія. Вона вказує на вагу яйця. За іншим ж характеристикам продукти всіх категорій однакові. Яйця категорій С0 або СВ – найкорисніші. У них більше поживних речовин.

Вага яєць в залежності від категорії:

С3 від 35 до 44,9 г С2 від 45 до 54,9 г С1 від 55 до 64,9 г С0 від 65 до 74,9 г СВ більше 75 г

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