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Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти

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У білку перепелиних яєць виявили високий вміст амінокислоти лізину - фото 1
У білку перепелиних яєць виявили високий вміст амінокислоти лізину / Egg Guru

Перепелині яйця дуже багаті біологічно активними речовинами, які знімають алергічний риніт і астму: дві найпоширеніші проблеми зі здоров'ям у сезон алергій. Про користь цих яєць читайте нижче.

Мають високий вміст вітамінів і мінералів. Перепелині яйця містять велику кількість жиророзчинних і водорозчинних вітамінів. Вміст вітамінів A, D і E є найбільшим, і B-комплекс представлений майже повністю. Вражаюче розмаїття для таких маленьких яєць і доказ того, що нехтування перепелиними яйцями абсолютно необгрунтоване.

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Добре впливають на шкіру. У білку перепелиних яєць виявили високий вміст амінокислоти лізину. Це ключ до активності ферментних комплексів, що беруть участь у виробництві колагену для шкіри. Лізин є незамінною амінокислотою.

Корисні для очей. Вміст вітаміну А в перепелиних яйцях надзвичайно великий в порівнянні з їх вагою і розміром. Деякі з них можуть забезпечити нас усім необхідним вітаміном на день.

Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти - фото 322316

Допомагають функціям мозку. Перепелині яйця є одними з небагатьох продуктів, багатих вітаміном В4, холіном. Вітамін пов'язаний з важливою функцією мозку і вважається ключовим для хорошої пам'яті.

Захворювання. Перепелині яйця містять речовини, які пригнічують вироблення ферментів протеази і полегшують алергічні симптоми.

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Джерело: greenologia
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