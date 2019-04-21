Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Як зварити яйце, щоб воно легко почистилося

  • 37
Виймайте яйця з холодильника заздалегідь - фото 1
Виймайте яйця з холодильника заздалегідь / The Kitchn

Яйце – продукт універсальний. Якщо плануєте подати яйця до сніданку, варто подбати, щоб вони легко почистилися і не потріскалися.

Французький кухар Мішель Ру написав цілу книгу про цей продукт, яку назвав просто і лаконічно: "Яйця". Обрали чотири поради з книги, які дозволять отримувати завжди ідеальний результат!

І ще: Названі продукти, які швидко втамовують голод

Мішель Ру - фото 322986
Мішель Ру

Виймайте яйця з холодильника заздалегідь. Продукт має полежати при кімнатній температурі приблизно дві години. За цей час шкаралупа прогріється і при варінні не трісне. Якщо готувати яєчка на сніданок, заздалегідь дістати їх з холодильника не вийде. Промийте їх в теплій воді.

Спробуйте проколоти тупий кінець яйця шпилькою. Невеликий прокол в шкаралупі знизить тиск всередині яйця при варінні і дозволить шкірці залишитися цілою. Досвідчені кухарі роблять його звичайної голкою, шилом або шпилькою.

Кладіть тільки в холодну воду. Залийте яйця водою так, щоб вона покривала їх поверхню на два-три сантиметри. Після цього ставте на вогонь. Не використовуйте теплу воду і тим більше не кладіть продукт в окріп.

Зменшіть газ після закипання води. Якщо варити яєчка в бурхливо киплячій воді, вони будуть підстрибувати, битися один об одного, об дно і стінки каструлі. В таких умовах зберегти хоч одне цілим неможливо.

Читайте також: Як приготувати соус барбекю вдома: легкий рецепт

Джерело: nationalpost
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 139
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 562
Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
  • 18 квітня, 17:21
  • 1157
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради