Як зварити яйце, щоб воно легко почистилося

Яйце – продукт універсальний. Якщо плануєте подати яйця до сніданку, варто подбати, щоб вони легко почистилися і не потріскалися.

Французький кухар Мішель Ру написав цілу книгу про цей продукт, яку назвав просто і лаконічно: "Яйця". Обрали чотири поради з книги, які дозволять отримувати завжди ідеальний результат!

І ще: Названі продукти, які швидко втамовують голод

Мішель Ру

Виймайте яйця з холодильника заздалегідь. Продукт має полежати при кімнатній температурі приблизно дві години. За цей час шкаралупа прогріється і при варінні не трісне. Якщо готувати яєчка на сніданок, заздалегідь дістати їх з холодильника не вийде. Промийте їх в теплій воді.

Спробуйте проколоти тупий кінець яйця шпилькою. Невеликий прокол в шкаралупі знизить тиск всередині яйця при варінні і дозволить шкірці залишитися цілою. Досвідчені кухарі роблять його звичайної голкою, шилом або шпилькою.

Кладіть тільки в холодну воду. Залийте яйця водою так, щоб вона покривала їх поверхню на два-три сантиметри. Після цього ставте на вогонь. Не використовуйте теплу воду і тим більше не кладіть продукт в окріп.

Зменшіть газ після закипання води. Якщо варити яєчка в бурхливо киплячій воді, вони будуть підстрибувати, битися один об одного, об дно і стінки каструлі. В таких умовах зберегти хоч одне цілим неможливо.

Читайте також: Як приготувати соус барбекю вдома: легкий рецепт