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Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото
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На зиму сливи часто заморожують, в'ялять, варять з них повидло і варення, роблять вино і наливки. Рецепти консервованих слив з фото і покрокові інструкції від Радіо МАКСИМУМ.
Варення зі слив
Інгредієнти:
- Слива 1 кг
- Цукровий пісок 800 г
- Вода 150 мл
- Лимонна кислота на кінчику ножа
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Рецепт приготування варення зі слив:
- Зварити сироп для варення з води і цукру, додати лимонну кислоту. Підготовлені фрукти покласти в остиглий сироп, перемішати, залишити до наступного дня.
- На наступний день нагріти до кипіння і вимкнути. Витримати ще день. Довести до кипіння, зменшити вогонь, і обережно розмішуючи, варити варення з слив ще хвилин 5, вимішуючи воду.
- У гарячому вигляді розкласти варення зі слив у стерильні банки, закрити підготовленими кришками. Варення зі слив, зварене таким чином, добре зберігається і при кімнатній температурі.
Складність приготування (5/10), витрачений час 2 години.
Джем із слив
Інгредієнти:
- Сливи 2 кг
- Лимон 1 шт.
- Цукор 2 кг
Рецепт приготування джему зі слив:
- Сливи помити і видалити кісточки. Перекрутити сливи через м'ясорубку. Лимон очистити від шкірки, видалити кісточки і також перекрутити через м'ясорубку. Помістити подрібнені сливи в алюмінієвий або емальований таз і засипати цукром.
- Поставити на великий вогонь, довести до кипіння і зняти піну, що утворюється. Зменшити вогонь і варити сливовий джем 45 хвилин. Банки помити теплою водою з харчовою содою і простерилізувати будь-яким способом.
- Заповнити банки джемом зі слив. Накрити стерилізованими кришками і закатати.
Складність приготування (3/10), витрачений час 45 хвилин.
Сливи мариновані, як оливки
Інгредієнти:
- 0,4 кг сливи
- 1 ст. л. рослинна олія
- 2,5 ч. л. сіль
- (9%) 2,5 ч. л. оцет
- 4 ч. л. цукор
- 5 шт. гвоздика
- 2 шт. лавровий лист
Рецепт приготування слив маринованих, як оливки:
- Ретельно сортуємо сливи, залишаючи міцні і не червиві. Добре миємо. Зубочисткою наколюємо кожен плід. Укладаємо в добре вимиті і стерилізовані банки спочатку спеції, потім сливи.
- Наливаємо окріп і залишаємо на 5 хвилин, не більше. Зливаємо воду в каструлю, включаємо вогонь. Кладемо у воду оцет, цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо розсолом сливи вдруге. Знову залишаємо на 5 хвилин.
- І знову зливаємо розсіл і кип'ятимо його. Перед останньою, третьою заливкою в кожну банку додаємо столову ложку рослинної олії. Отже, заливаємо втретє і відразу закочуємо банки. Перевертаємо і вкутуємо, як зазвичай.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
Компот із слив на зиму
Інгредієнти:
- Сливи 7-8 шт.
- Цукор 60 г
- Вода 850 г
Рецепт приготування компоту зі слив на зиму:
- Половинки слив перекладіть в підготовлені стерилізовані банки. Далі зробіть сироп для сливового компоту. Для цього потрібно приблизно у 850 мл води розчинити цукровий пісок, довести до кипіння.
- Готовим киплячим сиропом акуратно залийте половинки слив в банках. Закупорте банки з компотом стерилізованими кришками.
- Тепер банки з компотом потрібно утеплити. Використовувати для цієї мети можна ковдру, шаль, товстий рушник. Банки зі сливовим компотом поставте на кришки.
Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.
Конфітюр зі слив
Інгредієнти:
- Слива 1 кг
- Цукор 300 г
- Вода 0,5 склянки
Рецепт приготування конфітюру зі слив:
- Відібрані стиглі, навіть перезрілі плоди миють холодною водою, видаляють кісточки. Сливу висипають в каструлю або таз. Наливають воду (на 1 кг слив 1/2 склянки води).
- Ставлять каструлю на вогонь. Доводять до кипіння, помішуючи. Розварюють сливу на найменшому вогні в невеликій кількості води, помішуючи (40-50 хвилин).
- Розм'якшені плоди подрібнюють блендером або протирають через сито. Можна припустити сливи сирими через м'ясорубку з густою решіткою. До отриманої кашоподібної маси додають цукор з розрахунку 300 г цукру на 1 л плодової каші. Потім варять конфітюр з сливи, помішуючи, протягом 40 хвилин.
Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.
Слива в сиропі
Інгредієнти:
- Слива 350 г
- Вода відфільтрована 280 г
- Цукор 75 г
Рецепт приготування сливи в сиропі:
- Сливу звільнити від хвостиків і завантажити в ємність з прохолодною водою на кілька хвилин. Потім сливу промокнути рушником, це дозволить висушити її від води.
- Перед тим як укласти ягоду в банки, спочатку їх ретельно вимити, трохи підсушити, потім обдати паром. У повністю сухі банки щільно укласти підготовлені сливи. Закип'ятити воду, якою необхідно буде залити сливи. Дати постояти 7 хвилин.
- Потім цю воду перелити в алюмінієву миску, завантажити цукор. Поставити на піч, кип'ятити кілька хвилин, до розчинення цукру. Повинен вийти сироп з приємним жовтуватим відтінком. Сиропом залити сливи в банках.
- Банки щільно закрити стерилізованими кришками, перевернути, замотати шматком щільної тканини і прибрати до повного охолодження.
Складність приготування (7/10), витрачений час 1,5 години.
Пряні сливи на зиму
Інгредієнти:
- Слива 6 кг
- Вода 4 л (для сиропу) + 5 л (для заливки)
- Цукор 1 кг 600 г
- Перець духмяний 3 шт.
- Гвоздика 3 шт.
- Лист лавровий 2 шт.
- Кориця мелена 0,5 ч.л.
Рецепт приготування пряних слив на зиму:
- Попередньо вимиті і перебрані сливи підготувати до консервації. Для цього кожну обержно наколоти зубочисткою в декількох місцях. Підготовлені сливи розкласти в простерилізовані банки.
- Залити киплячою водою сливи, накрити кришками і через 5 хвилин воду злити. У кожну банку розкласти приправи: запашний перець, гвоздику, лавровий лист і корицю. Залити киплячим сиропом.
- Банки закатати простерилізованими кришками, перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. Консервовані сливи будуть прикрасою будь-якого застілля.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
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