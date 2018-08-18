Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото

Сливи на зиму – швидкі і прості рецепти на будь-який смак / Ranking Lekarzy

На зиму сливи часто заморожують, в'ялять, варять з них повидло і варення, роблять вино і наливки. Рецепти консервованих слив з фото і покрокові інструкції від Радіо МАКСИМУМ.

Варення зі слив

Інгредієнти:​​

Слива 1 кг

Цукровий пісок 800 г

Вода 150 мл

Лимонна кислота на кінчику ножа

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Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування варення зі слив:

Зварити сироп для варення з води і цукру, додати лимонну кислоту. Підготовлені фрукти покласти в остиглий сироп, перемішати, залишити до наступного дня. На наступний день нагріти до кипіння і вимкнути. Витримати ще день. Довести до кипіння, зменшити вогонь, і обережно розмішуючи, варити варення з слив ще хвилин 5, вимішуючи воду. У гарячому вигляді розкласти варення зі слив у стерильні банки, закрити підготовленими кришками. Варення зі слив, зварене таким чином, добре зберігається і при кімнатній температурі.

Складність приготування (5/10), витрачений час 2 години.

Джем із слив

Інгредієнти:​​

Сливи 2 кг

Лимон 1 шт.

Цукор 2 кг

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування джему зі слив:

Сливи помити і видалити кісточки. Перекрутити сливи через м'ясорубку. Лимон очистити від шкірки, видалити кісточки і також перекрутити через м'ясорубку. Помістити подрібнені сливи в алюмінієвий або емальований таз і засипати цукром. Поставити на великий вогонь, довести до кипіння і зняти піну, що утворюється. Зменшити вогонь і варити сливовий джем 45 хвилин. Банки помити теплою водою з харчовою содою і простерилізувати будь-яким способом. Заповнити банки джемом зі слив. Накрити стерилізованими кришками і закатати.

Складність приготування (3/10), витрачений час 45 хвилин.​

Сливи мариновані, як оливки

Інгредієнти:​​

0,4 кг сливи

1 ст. л. рослинна олія

2,5 ч. л. сіль

(9%) 2,5 ч. л. оцет

4 ч. л. цукор

5 шт. гвоздика

2 шт. лавровий лист

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування слив маринованих, як оливки:

Ретельно сортуємо сливи, залишаючи міцні і не червиві. Добре миємо. Зубочисткою наколюємо кожен плід. Укладаємо в добре вимиті і стерилізовані банки спочатку спеції, потім сливи. Наливаємо окріп і залишаємо на 5 хвилин, не більше. Зливаємо воду в каструлю, включаємо вогонь. Кладемо у воду оцет, цукор і сіль, доводимо до кипіння, заливаємо розсолом сливи вдруге. Знову залишаємо на 5 хвилин. І знову зливаємо розсіл і кип'ятимо його. Перед останньою, третьою заливкою в кожну банку додаємо столову ложку рослинної олії. Отже, заливаємо втретє і відразу закочуємо банки. Перевертаємо і вкутуємо, як зазвичай.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Компот із слив на зиму

Інгредієнти:​​

Сливи 7-8 шт.

Цукор 60 г

Вода 850 г

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування компоту зі слив на зиму:

Половинки слив перекладіть в підготовлені стерилізовані банки. Далі зробіть сироп для сливового компоту. Для цього потрібно приблизно у 850 мл води розчинити цукровий пісок, довести до кипіння. Готовим киплячим сиропом акуратно залийте половинки слив в банках. Закупорте банки з компотом стерилізованими кришками. Тепер банки з компотом потрібно утеплити. Використовувати для цієї мети можна ковдру, шаль, товстий рушник. Банки зі сливовим компотом поставте на кришки.

Складність приготування (5/10), витрачений час 1 година.

Конфітюр зі слив

Інгредієнти:​​

Слива 1 кг

Цукор 300 г

Вода 0,5 склянки

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування конфітюру зі слив:

Відібрані стиглі, навіть перезрілі плоди миють холодною водою, видаляють кісточки. Сливу висипають в каструлю або таз. Наливають воду (на 1 кг слив 1/2 склянки води). Ставлять каструлю на вогонь. Доводять до кипіння, помішуючи. Розварюють сливу на найменшому вогні в невеликій кількості води, помішуючи (40-50 хвилин). Розм'якшені плоди подрібнюють блендером або протирають через сито. Можна припустити сливи сирими через м'ясорубку з густою решіткою. До отриманої кашоподібної маси додають цукор з розрахунку 300 г цукру на 1 л плодової каші. Потім варять конфітюр з сливи, помішуючи, протягом 40 хвилин.

Складність приготування (6/10), витрачений час 2 години.

Слива в сиропі

Інгредієнти:​​

Слива 350 г

Вода відфільтрована 280 г

Цукор 75 г

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування сливи в сиропі:

Сливу звільнити від хвостиків і завантажити в ємність з прохолодною водою на кілька хвилин. Потім сливу промокнути рушником, це дозволить висушити її від води. Перед тим як укласти ягоду в банки, спочатку їх ретельно вимити, трохи підсушити, потім обдати паром. У повністю сухі банки щільно укласти підготовлені сливи. Закип'ятити воду, якою необхідно буде залити сливи. Дати постояти 7 хвилин. Потім цю воду перелити в алюмінієву миску, завантажити цукор. Поставити на піч, кип'ятити кілька хвилин, до розчинення цукру. Повинен вийти сироп з приємним жовтуватим відтінком. Сиропом залити сливи в банках. Банки щільно закрити стерилізованими кришками, перевернути, замотати шматком щільної тканини і прибрати до повного охолодження.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1,5 години.

Пряні сливи на зиму

Інгредієнти:​​

Слива 6 кг

Вода 4 л (для сиропу) + 5 л (для заливки)

Цукор 1 кг 600 г

Перець духмяний 3 шт.

Гвоздика 3 шт.

Лист лавровий 2 шт.

Кориця мелена 0,5 ч.л.

Консервовані сливи: покрокові рецепти з фото / maximum.fm

Рецепт приготування пряних слив на зиму:

Попередньо вимиті і перебрані сливи підготувати до консервації. Для цього кожну обержно наколоти зубочисткою в декількох місцях. Підготовлені сливи розкласти в простерилізовані банки. Залити киплячою водою сливи, накрити кришками і через 5 хвилин воду злити. У кожну банку розкласти приправи: запашний перець, гвоздику, лавровий лист і корицю. Залити киплячим сиропом. Банки закатати простерилізованими кришками, перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. Консервовані сливи будуть прикрасою будь-якого застілля.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

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