Як в Агати Крісті: в Італії сталася загадкова серія крадіжок

Серія ретельно спланованих пограбувань сталася на острові Капрая Тосканського архіпелагу. Серед підозрюваних – всі 400 жителів острова. На пошуки злочинців кинута вся місцева поліція – це три людини.

Більшість пограбувань будинків і магазинів сталася взимку, коли на острові не було жодного туриста. Як правило, в літні місяці чисельність населення збільшується до 4000 людей.

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Під час останньої події злочинці відключили камеру спостереження в тютюновій лавці і викрали з сейфа 60 000 євро. У листопаді вони вломилися в будинок заступника мера Фабіо Маццеі та розкрили сейф, в якому були гроші і коштовності. Очевидно, злодії були обізнані, що в цей день господар будинку поїде в Пізу.

Більшість жителів зберігають гроші вдома, оскільки єдиний банк закрився торік. У розслідуванні могли б допомогти дані з камери відеоспостереження на центральній площі, але вона виявилася зламаною. Ще одним штрихом до цієї дивовижної історії може стати той факт, що дві третини площі острова (загальна площа якого 19 квадратних кілометрів) до 1986 року обіймала виправна колонія. Однак до недавніх крадіжок жителі вели тихе життя.

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