Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт

  • 32
Антарктида - фото 1
Антарктида / facebook

В районі української станції Академік Вернадський в Антарктиді сніг придбав малиновий і зелений відтінки, повідомляє Національний антарктичний науковий центр у своєму Facebook.

Зміна кольору снігу в кінці антарктичного літа пов'язана з ростом мікроскопічних водоростей, які не бояться екстремальних температур і розвиваються навіть в снігу.

І ще: Як звучить один з найдавніших духових інструментів: йому 17 тисяч років

Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний – це каротиновий шар, що містить клітини деяких видів мікроводоростей. "Цвітіння" снігу сприяє його таненню, оскільки пофарбований антарктичний покрив меншою мірою відбиває сонячне світло, ніж білий.

"Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження", – розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт - фото 448345

В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт - фото 448346

В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт - фото 448347

В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт - фото 448348

Це цікаво: Археологи розповіли про нові знахідки біля Стоунхенджу

Джерело: facebook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 13 лютого, 17:20
  • 1107
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4149
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2821093
Загрузка...
Новини