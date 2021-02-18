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В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт
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В районі української станції Академік Вернадський в Антарктиді сніг придбав малиновий і зелений відтінки, повідомляє Національний антарктичний науковий центр у своєму Facebook.
Зміна кольору снігу в кінці антарктичного літа пов'язана з ростом мікроскопічних водоростей, які не бояться екстремальних температур і розвиваються навіть в снігу.
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Зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний – це каротиновий шар, що містить клітини деяких видів мікроводоростей. "Цвітіння" снігу сприяє його таненню, оскільки пофарбований антарктичний покрив меншою мірою відбиває сонячне світло, ніж білий.
"Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Університету Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження", – розповів директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
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