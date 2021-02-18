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Time 100 Next: видання назвало 100 висхідних зірок 2021 року
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Американський журнал Time назвав 100 головних висхідних зірок 2021 року. Щорічний рейтинг Time 100 Next виділив людей, які найбільш яскраво продемонстрували себе у цей нелегкий час.
У рейтинг Time 100 Next потрапили лікарі та вчені, які ефективно борються з COVID-19, правозахисники, борці за рівні гендерні права, журналісти, художники, актори.
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Журнал не встановлює вікові обмеження для учасників списку. Редактори вважають, що великі починання можуть здійснитися e будь-якому віці. Наприклад, наймолодшим учасником списку стала 16-річна тіктокерка Чарлі Д'Амеліо, у якої понад 100 мільйонів підписників. Найстаршим – 51-річний Рафаель Варнок, сенатор-демократ від Джорджії.
Багато профайлів учасників написали герої списку Time 100 Next 2019 року. Людина 2019 року, за версією Time, Грета Тунберг, написала про 24-річну Ванессу Накате. Дівчина потрапила у список Time 100 Next за боротьбу з глобальними змінами клімату. Зендея створила профайл актриси Хантер Шафер, Кайлі Міноуг написала про співачку Дуа Ліпу, а продюсер Шонда Раймс про зірку серіалу "Бріджертон" Реге-Жана Пейджа.
Редакційний директор Time 100 Ден Максай заявив, що всі учасники списку увійдуть в історію. "Багато хто уже зробив це", – стверджує він.
Нагадаємо, раніше Time помістив на обкладинку ілюстрацію першого дня Джо Байдена на посаді президента США. Номер надійшов у продаж 1 лютого.
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