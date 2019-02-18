Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція

Нещодавно ми розповідали, що в MIUI 10 з'явиться темна тема. Таке оформлення припаде до душі власникам смартфонів з AMOLED-екранами, адже воно дозволить зекономити заряд акумулятора. Розповідаємо, як активувати темне оформлення без реєстрації та СМС!

Нагадаємо, що китайська компанія почала тестувати глобальну темну версію в MIUI 10. Офіційно вона доступна лише у бета-версії прошивки, але є спосіб установити її без оновлення, яке з'явиться не скоро.

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Розробник RobsonJunhor опублікував темну тему в магазині додатків Xiaomi, і завантажити її можна в цю ж мить. Зазначимо, що її встановлення зовсім не потребує танців з бубном. Для того, аби завантажити тему, перейдіть за цим посиланням.

Є ймовірність, що нова тема оформлення може не працювати на смартфонах Mi 4, Mi 5 та Redmi Note 3.

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