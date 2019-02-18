Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція

  • 106
Як активувати темну тему на MIUI 10 - фото 1
Як активувати темну тему на MIUI 10

Нещодавно ми розповідали, що в MIUI 10 з'явиться темна тема. Таке оформлення припаде до душі власникам смартфонів з AMOLED-екранами, адже воно дозволить зекономити заряд акумулятора. Розповідаємо, як активувати темне оформлення без реєстрації та СМС!

Нагадаємо, що китайська компанія почала тестувати глобальну темну версію в MIUI 10. Офіційно вона доступна лише у бета-версії прошивки, але є спосіб установити її без оновлення, яке з'явиться не скоро.

І ще: Xiaomi випустила Android 9 Pie для популярних смартфонів: перелік моделей

Розробник RobsonJunhor опублікував темну тему в магазині додатків Xiaomi, і завантажити її можна в цю ж мить. Зазначимо, що її встановлення зовсім не потребує танців з бубном. Для того, аби завантажити тему, перейдіть за цим посиланням.

Як увімкнути темну тему на Xiaomi: елементарна інструкція - фото 308511

Є ймовірність, що нова тема оформлення може не працювати на смартфонах Mi 4, Mi 5 та Redmi Note 3.

Читайте також: У мережу злили майже всю інформацію про топові Xiaomi Mi9 та Mi9 EE

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228238
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології