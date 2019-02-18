У мережу злили майже всю інформацію про топові Xiaomi Mi9 та Mi9 EE

Анонс смартфона Xiaomi Mi9 і його "зарядженої" конфігурації Explorer Edition відбудеться 20 лютого. Втім, у мережі вже з'явилося чимало інформації про очікувані новинки. Тим більше, що сама компанія вирішила розсекретити практично всі особливості смартфонів. Що ж на нас чекає?

Засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь опублікував у соціальній мережі Weibo промо-ролик, на якому можна детально розглянути зовнішній вигляд Xiaomi Mi9 EE. Як і передбачалося раніше, апарат отримає задню кришку з прозорою вставкою, що приховує декоративну друковану плату, кулер та котушку безпровідної зарядки.

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За словами Цзюня, під прозорим склом задньої кришки є лише 0,4 мм вільного простору в висоту – це стало справжнім викликом для дизайнерів компанії.

Примітно, що в ролику фігурує потрійна основна камера, хоча раніше віце-президент компанії Ван Чуань говорив про чотири сенсори. Не виключено, що просунутий фотомодуль отримає лише топова конфігурація гаджета з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Також Цзюнь поділився з користувачами двома новими тизерами, що розкривають особливості екрану смартфона. 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей новинки з роздільною здатністю Full HD+ і яскравістю 600 ніт займає 90,7% площі лицьової панелі. У коментарі до посту засновник компанії повідомив, що спеціальне покриття дозволить комфортно користуватися апаратом навіть при яскравому сонячному світлі.

Ще один банер, який засвітився в китайській соціальній мережі, розсекретив роздрібну ціну всіх конфігурацій Xiaomi Mi9 на базі 7-нм процесора Snapdragon 855. На старті продажів користувачам будуть доступні три версії пристрою з різним об'ємом оперативної та вбудованої пам'яті.

Молодша модифікація з 6/64 ГБ буде коштувати $ 369, версія на 8/128 ГБ обійдеться покупцям у $ 428, а варіант з 8/256 ГБ оцінили у $ 516.

Трохи пізніше глава Xiaomi повідомив, що Mi9 отримає підтримку темної теми оформлення та функцію Always on Display з коробки. Використання чорного кольору в інтерфейсі дозволяє значно збільшити час автономної роботи смартфона з AMOLED-дисплеєм.

Лей Цзюнь заявив, що перехід на темний режим дозволить заощадити до 83% заряду акумулятора у порівнянні з оригінальним світлим інтерфейсом. Втім, у залежності від режиму роботи пристрою ця цифра може виявитися скромнішою.

Анонс Xiaomi Mi9 і Mi9 EE відбудеться 20 лютого в Китаї.

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