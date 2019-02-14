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Випередили Google: MIUI 10 від Xiaomi отримала темну тему оформлення

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MIUI 10 отримала темну тему оформлення - фото 1
MIUI 10 отримала темну тему оформлення

Власники смартфонів Xiaomi можуть використовувати темну тему значно швидше, ніж ті, хто користується смартфонами на "голому" Android. Принаймні, про це свідчить її наявність в новій версії фірмової оболонки китайського виробника MIUI 10.

Розробники повідомили про те, що вони створили новий білд прошивки MIUI 10 для смартфонів Xiaomi.

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Новітнє програмне забезпечення отримають понад 45 моделей мобільних пристроїв, а випускатися воно буде вже починаючи з 15 лютого.

Випередили Google: MIUI 10 від Xiaomi отримала темну тему оформлення - фото 307763

Головним нововведенням оновлення 9.2.14 (глобальна BETA) стала підтримка темного інтерфейсу, який можна увімкнути в налаштуваннях операційки.

Темна тема оформлення сподобається власникам смартфонів з AMOLED-дисплеями, адже вона дозволить зекономити заряд акумулятора.

При увімкненні темної теми оформлення прошивка MIUI 10 змінює свій зовнішній вигляд, забарвлюючись у темні кольори. Новий інтерфейс є не тільки в самій ОС для смартфонів Xiaomi, а й у стандартних додатках. Розробники відзначають, що у низці випадків можуть виникати візуальні недоліки, але їх обіцяють виправити найближчим часом.

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Джерело: Akket
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