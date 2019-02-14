Випередили Google: MIUI 10 від Xiaomi отримала темну тему оформлення

Власники смартфонів Xiaomi можуть використовувати темну тему значно швидше, ніж ті, хто користується смартфонами на "голому" Android. Принаймні, про це свідчить її наявність в новій версії фірмової оболонки китайського виробника MIUI 10.

Розробники повідомили про те, що вони створили новий білд прошивки MIUI 10 для смартфонів Xiaomi.

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Новітнє програмне забезпечення отримають понад 45 моделей мобільних пристроїв, а випускатися воно буде вже починаючи з 15 лютого.

Головним нововведенням оновлення 9.2.14 (глобальна BETA) стала підтримка темного інтерфейсу, який можна увімкнути в налаштуваннях операційки.

Темна тема оформлення сподобається власникам смартфонів з AMOLED-дисплеями, адже вона дозволить зекономити заряд акумулятора.

При увімкненні темної теми оформлення прошивка MIUI 10 змінює свій зовнішній вигляд, забарвлюючись у темні кольори. Новий інтерфейс є не тільки в самій ОС для смартфонів Xiaomi, а й у стандартних додатках. Розробники відзначають, що у низці випадків можуть виникати візуальні недоліки, але їх обіцяють виправити найближчим часом.

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