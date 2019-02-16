Xiaomi випустила Android 9 Pie для популярних смартфонів: перелік моделей

Компанія Xiaomi завжди намагається оновлювати максимально багато своїх смартфонів до новітніх збірок прошивки MIUI. Тепер з'явилася інформація, що виробник випустив Android 9 Pie для окремих моделей. Дізнайтесь, чи є серед переліку ваш смартфон.

Мова йде про прошивку v10.2.2.0.PEBCNXM, яка базується на найновішій і свіжій збірці ОС від Google. Саме ж оновлення "важить" 2 ГБ, і перед його завантаженням бажано увімкнути Wi-Fi, щоб не залишитися без мобільного інтернету.

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Процес установки оновлення займе 20-30 хвилин, тому перед його початком рекомендуємо зарядити смартфон бодай на 50%.

Перед встановленням рекомендуємо зробити резервну копію даних!

Xiaomi Mi 8 Lite отримає Android Pie

Наразі оновлення доступне для смартфонів Mi 8 SE і Mi 8 Lite. Зазначимо, що перший офіційно не продається на українському ринку.

У найближчі кілька днів до операційної системи Android 9.0 Pie компанія-виробник обіцяє оновити Xiaomi Mi 8 і Mi Max 3.

Новітнє програмне забезпечення підвищує стабільність та швидкість роботи, позитивно позначається на автономності, а також посилює безпеку.

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