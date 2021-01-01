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Як уникнути похмілля на ранок після Нового року
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Ох цей ранок після гучного святкування! Не засмучуйтеся через ранкове похмілля: деякі елементи і вітаміни дозволять легше перенести похмілля на ранок після новорічних свят.
Про те, як вижити після бурхливого святкування, розповіли дієтологи.
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За їх словами, після Нового року, тим, хто споживав алкоголь, треба наступного дня поснідати яєчнею, або з'їсти банани, сухофрукти або ж випити протеїновий коктейль. У всіх цих продуктах містяться цинк, магній, калій, вітаміни групи В, амінокислоти і антиоксиданти, які дозволять легше перенести похмілля або й уникнути його.
Також медики дали кілька порад про те, чим харчуватися під час застілля. На думку експертів, від легких закусок потрібно відмовитися, замінивши їх жирною рибою, авокадо, зеленими овочами, горіхами, м'ясом, яйцями і цілозерновими продуктами. Ця їжа здатна уповільнити всмоктування спирту в кров, запобігаючи інтоксикації.
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