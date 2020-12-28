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Хлопці пили алкоголь 12 годин поспіль і показали, як змінилася їхня зовнішність: фото

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Хлопці пили алкоголь 12 годин поспіль і показали, як змінилася їхня зовнішність: фото - фото 1

Канадські блогери з Торонто Мітчелл Моффіт і Грегорі Браун провели актуальний передноворічний експеримент і показали, як алкоголь змінює зовнішність людини, яка п'є. На своєму досвіді вони переконалися, що зміни відбуваються явно не в кращу сторону.

Так, хлопці сфотографували себе у тверезому вигляді, а потім влаштували 12-годинний алкомарафон. Почавши о 10:00 ранку, вони кожну годину випивали по келиху алкогольного напою – чергували лікер, пиво і вино. Увечері хлопці знову постали перед камерою – і ось результат.

До слова: Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік 2021

У Мітчелла не тільки змінилося обличчя, але і затуманився погляд. Грегорі було легше, але його теж видавали очі.

Мітчелл - фото 440948
Мітчелл
Грегорі - фото 440950
Грегорі

На наступний ранок у канадців було похмілля. З'явилися набряки і змінився колір обличчя. У підсумку хлопці прийшли до висновку, що цей експеримент спочатку здавався кумедним, але повторювати вони його не хочуть.

Хлопці пили алкоголь 12 годин поспіль і показали, як змінилася їхня зовнішність: фото - фото 440951
Хлопці пили алкоголь 12 годин поспіль і показали, як змінилася їхня зовнішність: фото - фото 440949

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Джерело: youtube
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