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Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності

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Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності - фото 1

Американські вчені вперше масштабно проаналізували зв'язок раціону і погіршення когнітивних здібностей в літньому віці. Дослідження показало, що їжа може безпосередньо впливати на розвиток деменції.

Дослідники вивчили дані 1787 людей від 46 до 77 років, які зберігаються в британській медичній базі UK Biobank. Вона доступна для вчених усього світу. У ній міститься інформація про генетичні та інші особливості пів мільйона пацієнтів зі Сполученого Королівства.

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Відібрані учасники дослідження тричі пройшли тест на рухливий інтелект (FIT): у 2006 році, 2012 та 2016. Річ у тому, що зниження рухливого інтелекту пов'язане з віком, а FIT показує, як людина "розуміє на льоту".

Добровольці також відповіли на питання про своє харчування. В анкеті вони вказали частоту вживання свіжих фруктів, сирих овочів і салатів, жирної і нежирної риби, обробленого м'яса і птиці, сиру, пластівців і хліба. Напої теж вказувалися: чай і кава, пиво і сидр, червоне і біле вино, шампанське і лікер.

Після аналізу вчені сформулювали чотири головні взаємозв'язки:

  • Сир більше за інші продукти захищає людину від вікових когнітивних порушень.
  • Вживання червоного вина покращує когнітивні функції.
  • Баранина, якщо щотижня їсти її, але не інше червоне м'ясо, покращує довготривалі когнітивні здібності.
  • Надмірне споживання солі шкідливе тільки людям, у яких вже є когнітивні порушення.
Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності - фото 439029

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Джерело: research.iastate
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