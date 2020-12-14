Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності

Американські вчені вперше масштабно проаналізували зв'язок раціону і погіршення когнітивних здібностей в літньому віці. Дослідження показало, що їжа може безпосередньо впливати на розвиток деменції.

Дослідники вивчили дані 1787 людей від 46 до 77 років, які зберігаються в британській медичній базі UK Biobank. Вона доступна для вчених усього світу. У ній міститься інформація про генетичні та інші особливості пів мільйона пацієнтів зі Сполученого Королівства.

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Відібрані учасники дослідження тричі пройшли тест на рухливий інтелект (FIT): у 2006 році, 2012 та 2016. Річ у тому, що зниження рухливого інтелекту пов'язане з віком, а FIT показує, як людина "розуміє на льоту".

Добровольці також відповіли на питання про своє харчування. В анкеті вони вказали частоту вживання свіжих фруктів, сирих овочів і салатів, жирної і нежирної риби, обробленого м'яса і птиці, сиру, пластівців і хліба. Напої теж вказувалися: чай і кава, пиво і сидр, червоне і біле вино, шампанське і лікер.

Після аналізу вчені сформулювали чотири головні взаємозв'язки:

Сир більше за інші продукти захищає людину від вікових когнітивних порушень.

Вживання червоного вина покращує когнітивні функції.

Баранина, якщо щотижня їсти її, але не інше червоне м'ясо, покращує довготривалі когнітивні здібності.

Надмірне споживання солі шкідливе тільки людям, у яких вже є когнітивні порушення.

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