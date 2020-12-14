На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності
-
- 2
Американські вчені вперше масштабно проаналізували зв'язок раціону і погіршення когнітивних здібностей в літньому віці. Дослідження показало, що їжа може безпосередньо впливати на розвиток деменції.
Дослідники вивчили дані 1787 людей від 46 до 77 років, які зберігаються в британській медичній базі UK Biobank. Вона доступна для вчених усього світу. У ній міститься інформація про генетичні та інші особливості пів мільйона пацієнтів зі Сполученого Королівства.
І ще: Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю
Відібрані учасники дослідження тричі пройшли тест на рухливий інтелект (FIT): у 2006 році, 2012 та 2016. Річ у тому, що зниження рухливого інтелекту пов'язане з віком, а FIT показує, як людина "розуміє на льоту".
Добровольці також відповіли на питання про своє харчування. В анкеті вони вказали частоту вживання свіжих фруктів, сирих овочів і салатів, жирної і нежирної риби, обробленого м'яса і птиці, сиру, пластівців і хліба. Напої теж вказувалися: чай і кава, пиво і сидр, червоне і біле вино, шампанське і лікер.
Після аналізу вчені сформулювали чотири головні взаємозв'язки:
- Сир більше за інші продукти захищає людину від вікових когнітивних порушень.
- Вживання червоного вина покращує когнітивні функції.
- Баранина, якщо щотижня їсти її, але не інше червоне м'ясо, покращує довготривалі когнітивні здібності.
- Надмірне споживання солі шкідливе тільки людям, у яких вже є когнітивні порушення.
Читайте також: Що буде з організмом, якщо щодня пити пиво
-
11:49Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності
-
11:21Катя Осадча та Юрій Горбунов заінтригували фото зі зйомок Голосу країни 11
-
10:52Дівчина показала простий лайфхак, як порізати торт без ножа: відео
-
10:20Дівчина-боєць ММА вразила своїх підписників сідницями: відверте фото
-
09:49McDonald's відкрив барбершоп, де роблять лише одну зачіску: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
08:48Рецепт пряного лате зі смаком імбирних пряників зі Starbucks: спосіб приготування
-
08:20Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
-
07:49Вчені назвали три найгірших періоди у житті людини для вживання алкоголю
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
21:53Воротар поголив наголо президента австрійського футбольного клуба через парі: відео
-
21:2114 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
19:51У мережі показали численні баги гри Cyberpunk 2077: відео
-
19:25В аеропорту США чоловік забрався на крило літака перед вильотом: епічне відео
-
18:50Новий Land Rover розрізали на частини і перетворили у меблі: фото
-
18:22Гороскоп на 14 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
17:23На Airbnb з'явився будинок Кевіна, у якому можна випробувати пастки з Сам удома на собі
-
16:56Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку
-
16:21Спокуслива модель Алексіс Рен зачарувала фотосесією у ліжку
-
15:51Перше видання книги про Гаррі Поттера продали за чималі гроші: названа сума
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
- 12 грудня
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)