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Як уникнути перевтоми: прості способи, які реально допоможуть

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Як не перевтомлюватись - фото 1
Як не перевтомлюватись

Стрес, велика кількість роботи та домашніх справ призводять до виснаження. Тому потрібно турбуватись про себе ще до того, як відчуваєте, що валитесь з ніг. Ось кілька порад, як уникнути перевтоми.

Фахівці поділилась доволі простими, але дієвими способами підтримувати моральне та фізичне самопочуття навіть у найнасиченіші моменти життя. Варто розуміти, що перевтома погіршує здоров'я, і від неї не позбудешся за один-два вихідні дні.

І ще: Лайфхаки офісних працівників, як не працювати на роботі

Насамперед, варто опанувати вміння планувати. Правильний розклад дня зі списком справ дозволить відшукати час і для роботи, і для відпочинку.

Далі не менш важливим є збалансований раціон. Часто люди забувають про сніданок і компенсують голод некорисними перекусами, а от вечеря перетворюється у свято живота. Тому потрібно пам'ятати про корисну їжу та не ігнорувати всі три трапези.

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Ще одним важливим пунктом є перерва. Найприємніший момент у будь-якій роботі – це відсутність роботи. Тому не ігноруйте навіть невеликі кофібрейки: можна пройтись офісом чи прогулятись поблизу або хоча б насолодитись видом з вікна. Головне відволіктись від завдань та дати відпочити мозку.

І останнє, але не менш важливе правило, яке допоможе не зламатись в один день від кількості завдань та втоми, це фізичні навантаження. Якщо ж часу обмаль, то можна влаштовувати регулярні прогулянки або попрощатись з ліфтами та транспортом.

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Джерело: newsyou.info
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