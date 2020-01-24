Найбільш стресові професії: ТОП-10

За результатами дослідження вчених, найвищому рівню стресу піддані співробітники, що працюють на "холодних дзвінках". Це ті самі нудотно ввічливі хлопці та дівчата, які телефонують тобі і пропонують щось купити.

Інше дослідження, проведене компанією CareerCast, виявило десяток найважчих спеціальностей на планеті.

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І ось чому всі вони схожі: "Рівень стресу співробітника можна передбачити виходячи з кризових ситуацій, властивих відповідній посаді, – каже представник компанії Кайл Кенсінг. – Таким чином, робота, яка передбачає дії в непередбачених ситуаціях, реакцію на несподівані ризики при високих ставках, потрапляє до списку на перші місця".

Ось повний список таких посад:

військовослужбовець строкової служби;

представник вищих армійських чинів;

пожежник;

пілот цивільної авіації;

координатор громадських заходів;

PR-директор;

топменеджер;

кореспондент газети;

співробітник поліції;

водій таксі.

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