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Найбільш стресові професії: ТОП-10

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Стресова робота - фото 1
Стресова робота / stoma

За результатами дослідження вчених, найвищому рівню стресу піддані співробітники, що працюють на "холодних дзвінках". Це ті самі нудотно ввічливі хлопці та дівчата, які телефонують тобі і пропонують щось купити.

Інше дослідження, проведене компанією CareerCast, виявило десяток найважчих спеціальностей на планеті.

І ще: Науковці назвали несподівану корисну властивість безробіття

І ось чому всі вони схожі: "Рівень стресу співробітника можна передбачити виходячи з кризових ситуацій, властивих відповідній посаді, – каже представник компанії Кайл Кенсінг. Таким чином, робота, яка передбачає дії в непередбачених ситуаціях, реакцію на несподівані ризики при високих ставках, потрапляє до списку на перші місця".

Ось повний список таких посад:

  • військовослужбовець строкової служби;
  • представник вищих армійських чинів;
  • пожежник;
  • пілот цивільної авіації;
  • координатор громадських заходів;
  • PR-директор;
  • топменеджер;
  • кореспондент газети;
  • співробітник поліції;
  • водій таксі.
Найбільш стресові професії: ТОП-10 - фото 381996

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Джерело: stoma
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