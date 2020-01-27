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Лайфхаки офісних працівників, як не працювати на роботі

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Як відлинювати на роботі - фото 1
Як відлинювати на роботі

В мережі можна знайти відповіді на будь-які питання та життєві ситуації, тому й бажання нічого не робити на роботі нарешті отримало лайфхаки! Користувачі діляться порадами, як відлинювати від робочих завдань.

Платформа Reddit містить не лише мільйони мемів та новин, а й корисної інформації, приміром, як не працювати на роботі. Саме таке питання опублікував користувач з ніком ScheetyWork, і на відповіді не довелось довго очікувати. Готові до порад з мережі?

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Відзначимо, що питання звучало так: "Офісні працівники, що ви робите, щоб виглядати "зайнятим", але не займатись справами?".

  • "Просто виглядайте розчарованим, що б не робили. Дивлячись у комп'ютер, хитайте головою, час від чаю зітхайте, а ще можете створити купу паперів на столі і періодично її переглядати. Ви не маєте виглядати настільки засмученим, щоб потребувати чиєїсь допомоги, але, якщо все зробите правильно, то всі думатимуть, що ви надто зайняті, щоб вас хвилювати". (J-Dizzle42)
  • "Мої колеги не розбираються у комп'ютерах настільки, наскільки я. А майже 90% часу я працюю саме за ними. Тому просто відкриваю кілька вікон браузера поверх таблиць Exel та уважно дивлюсь на це". (GrilledStuffedDragon)

via GIPHY

  • "Якщо ви працюєте у великій будівлі, просто візьміть щось важливе в руки (папери чи планшет) і інтенсивно ходіть від одного місця до іншого. І поки ви щось тримаєте в руках (періодично змінюйте це) і ходите з середньою швидкістю, настане час річного звіту". (Congenital0ptimist)
  • "Знайдіть щось почитати, що ніхто не ідентифікує, як не роботу, якщо не буде придивлятись. Наприклад, ви знаєте, що сценарій "Шоу Трумена" є в мережі? Це був веселий день". (Jenslosingit)
  • "Просто розмовляю з незнайомцями на Reddit". (WhenAllElseFail)

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Джерело: medialeaks
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